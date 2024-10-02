Российская певица Любовь Успенская с дочерью. Фото: росСМИ

Российская певица, которая родилась и выросла в Киеве, Любовь Успенская, заявила об исчезновении своей единственной дочери. На помощь путинистке, после начала полномасштабной войны получившей гражданство РФ, пришли прокремлевские политики.

Об этом сообщают росСМИ.

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Об исчезновении наследницы предательницы, которая незадолго до начала полномасштабной войны давала концерты в Украине, сначала сообщил путинист, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он поделился подробностями инцидента.

"Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у нее исчезла дочь. Предполагаем такое мнение, что ее могли похитить из-за ее командировок в "ДНР" и "ЛНР", — заявил он.

Путинистка Любовь Успенская с дочерью Татьяной. Фото: росСМИ

Новоиспеченная гражданка страны-террориста подтвердила росСМИ информацию об исчезновении дочери Татьяны Плаксиной.

"У меня горе, я не могу ее найти… Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в "ДНР", "ЛНР". Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, возможно, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать", — со слезами рассказала о 34-летней дочери путинистка.

Напомним, ранее мы писали, что российские пенсионеры требуют запретить творчество Бейонсе. Также мы рассказывали, что голливудскую звезду Анджелину Джоли видели в компании российского актера, поддерживающего политику Путина.