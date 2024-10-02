Путинистка Успенская в слезах ищет дочь и упоминает так называемые "Л/ДНР"
Российская певица, которая родилась и выросла в Киеве, Любовь Успенская, заявила об исчезновении своей единственной дочери. На помощь путинистке, после начала полномасштабной войны получившей гражданство РФ, пришли прокремлевские политики.
Об этом сообщают росСМИ.
Путинистка Любовь Успенская ищет дочь
Об исчезновении наследницы предательницы, которая незадолго до начала полномасштабной войны давала концерты в Украине, сначала сообщил путинист, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он поделился подробностями инцидента.
"Обращаюсь ко всем руководителям силовых структур. Только что мне позвонила Любовь Успенская и сообщила, что у нее исчезла дочь. Предполагаем такое мнение, что ее могли похитить из-за ее командировок в "ДНР" и "ЛНР", — заявил он.
Новоиспеченная гражданка страны-террориста подтвердила росСМИ информацию об исчезновении дочери Татьяны Плаксиной.
"У меня горе, я не могу ее найти… Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в "ДНР", "ЛНР". Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, возможно, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать", — со слезами рассказала о 34-летней дочери путинистка.
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