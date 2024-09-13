Анджеліну Джолі помітили в компанії російського актора Юрія Борисова, який підтримує анексію Криму — фото

Американська акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Зірку Голлівуду Анджеліну Джолі підловили в компанії російського актора, який вже давно фігурує в базі сайту "Миротворець". Зірка спілкувалася з Юрієм Борисовим.

Світлину з Джолі виклали на сторінці фільму "Анора".

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Анджеліна Джолі зустрілася з російським актором Юрієм Борисовим на кінофестивалі TIFF у Канаді. Актора приїхала туди представити фільм "Марія", де вона грає головну роль, а путініст презентував стрічку американського режисера Шона Бейкера "Анора", в якій він зіграв одну з ролей.

Анджеліна Джолі з російським актором Юрієм Борисовим. Фото: instagram.anorafilm

Той фільм розповідає про СРСР та росіян. Також у ньому зіграли і його колеги з Москви — Марк Ейдельштейн, Дар'я Єкамасова та Олексій Серебряков.

Сам же Юрій Борисов занесений до бази "Миротворець". Він підтримав анексію Криму Росією та незаконно відвідував півострів, де здійснював комерційну діяльність. Також знімався у пропагандистському фільмі "Калашников".

Юрій Борисов на сайті "Миротворець". Фото: myrotvorets.center

Нагадаємо, журналісти рознесли новий фільм "Марія", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль. Також ми розповідали, як розвивається новий роман актора Бреда Пітта на тлі скандальних судів з колишньою.