Анджеліну Джолі помітили в компанії російського актора Юрія Борисова, який підтримує анексію Криму — фото

Анджеліну Джолі бачили в компанії російського актора, який підтримує політику Путіна
Зірку Голлівуду Анджеліну Джолі підловили в компанії російського актора, який вже давно фігурує в базі сайту "Миротворець". Зірка спілкувалася з Юрієм Борисовим.
Світлину з Джолі виклали на сторінці фільму "Анора".
Джолі побачили в компанії путініста Борисова
Анджеліна Джолі зустрілася з російським актором Юрієм Борисовим на кінофестивалі TIFF у Канаді. Актора приїхала туди представити фільм "Марія", де вона грає головну роль, а путініст презентував стрічку американського режисера Шона Бейкера "Анора", в якій він зіграв одну з ролей.
Той фільм розповідає про СРСР та росіян. Також у ньому зіграли і його колеги з Москви — Марк Ейдельштейн, Дар'я Єкамасова та Олексій Серебряков.
Сам же Юрій Борисов занесений до бази "Миротворець". Він підтримав анексію Криму Росією та незаконно відвідував півострів, де здійснював комерційну діяльність. Також знімався у пропагандистському фільмі "Калашников".
Нагадаємо, журналісти рознесли новий фільм "Марія", в якому Анджеліна Джолі зіграла головну роль. Також ми розповідали, як розвивається новий роман актора Бреда Пітта на тлі скандальних судів з колишньою.
Читайте Новини.LIVE!