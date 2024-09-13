Анджелину Джоли заметили в компании российского актера Юрия Борисова, поддерживающего аннексию Крыма.

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Звезду Голливуда Анджелину Джоли подловили в компании российского актера, уже давно фигурирующего в базе сайта "Миротворец". Звезда общалась с Юрием Борисовым.

Фотографию с Джоли выложили на странице фильма "Анора".

Читайте также:

Джоли увидели в компании путиниста Борисова

Анджелина Джоли встретилась с российским актером Юрием Борисовым на кинофестивале TIFF в Канаде. Актера приехала туда представить фильм "Мария", где она играет главную роль, а путинист презентовал картину американского режиссера Шона Бейкера "Анора", в которой он сыграл одну из ролей.

Анджелина Джоли с российским актером Юрием Борисовым. Фото: instagram.anorafilm

Этот фильм рассказывает об СССР и россиянах. Также в нем сыграли и его коллеги из Москвы — Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

Сам же Юрий Борисов занесен в базу "Миротворца". Он поддержал аннексию Крыма Россией и незаконно посещал полуостров, где осуществлял коммерческую деятельность. Также снимался в пропагандистском фильме "Калашников".

Юрий Борисов на сайте "Миротворец". Фото: myrotvorets.center

Напомним, журналисты разнесли новый фильм "Мария", в котором Анджелина Джоли сыграла главную роль. Также мы рассказывали, как развивается новый роман актера Брэда Питта на фоне скандальных судов с бывшей.