Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto

Лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оскандалився заявою про любов до росіян. Співак, який раніше висловлювався на підтримку України, несподівано розмріявся про концерти в країні-агресорці.

Відео з обурливого виступу артиста з'явилося в Х.

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Те, що для українця війна, для джареда лето - проблема, яка заважає приїхати в пітєр з концертом. pic.twitter.com/wAwaOYT2s1 — Деградація та пронос (@Jeday_Hakimaru) October 12, 2024

Американський співак разом із гуртом виступив у Сербії 11 жовтня. Зі сцени у Белграді Лето запитав у глядацької зали, чи багато там сербів та росіян. З гулу в залі стало зрозуміло, що представників країни-агресорки зібралася переважна більшість.

Після цього Лето заговорив про те, що гурт сумує за виступами в Росії та сподівається зовсім скоро дати там концерти. Ба більше, співак заявив, що після цього має наміри поїхати і до Києва, коли "проблеми закінчаться".

"Ми сумували за вами, друзі! Я відчув навколо багато російської енергії сьогодні. І ось що я вам скажу, одного дня, коли ці всі проблеми закінчаться, ми приїдемо до вас в гості, до вашої батьківщини. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", — сказав зі сцени Лето.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Джаред Лето висловлювався на підтримку України.

"Моїм друзям та сім'ї в Україні: моє серце розривається від того, що все загострилося до такого руйнівного ступеня. Будь ласка, будьте дуже обережні та будьте в безпеці, наскільки це можливо. Мої думки з вами та вашим близьким у цей хаотичний та руйнівний час. Я сподіваюся, що світ переможе і зрештою буде знайдено ненасильницькі рішення", — писав Лето.

Однак допис артиста вже зник з його сторінки в соцмережах.

Раніше Doja Cat у сукні від українскього дизайнера підтримла Україну на фестивалі в Нью-Йорку.

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