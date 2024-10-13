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Джаред Лето скучает по россиянам и обещает приехать в РФ — скандальное заявление

13 октября 2024 11:37
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Джаред Лето оскандалился заявлением в поддержку россиян в— идео, подробности
Джаред Лето. Фото: instagram.com/jaredleto
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оскандалился заявлением о любви к россиянам. Певец, ранее высказывавшийся в поддержку Украины, неожиданно размечтался о концертах в стране-агрессоре.

Видео из возмутительного выступления артиста появилось у Х.

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Американский певец вместе с группой выступил в Сербии 11 октября. Со сцены в Белграде Лето спросил зрительный зал, много ли там сербов и россиян. Из гула в зале стало ясно, что представителей страны-агрессора собралось подавляющее большинство.

После этого Лето заговорил о том, что группа скучает по выступлениям в России и надеется совсем скоро дать там концерты. Более того, певец заявил, что после этого намерен поехать и в Киев, когда "проблемы закончатся".

"Мы скучали по вам, друзья! Я почувствовал вокруг много русской энергии сегодня. И вот что я вам скажу, однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы приедем к вам в гости, на вашу родину. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", — сказал со сцены Лето.

Напомним, что в начале полномасштабной войны Джаред Лето высказывался в поддержку Украины.

"Моим друзьям и семье в Украине: мое сердце разрывается от того, что все обострилось до такой разрушительной степени. Пожалуйста, будьте очень осторожны и будьте в безопасности, насколько это возможно. Мои мысли с вами и вашими близкими в это хаотичное и разрушительное время. Я надеюсь, что мир победит и в конце концов будет найдено ненасильственное решение", — писал Лето.

Однако публикация артиста уже исчезла с его страницы в соцсетях.

Ранее Doja Cat в платье от украинского дизайнера поддержала Украину на фестивале в Нью-Йорке.

Также певец Артем Пивоваров во время концерта не смог сдержать слез, вспоминая об уничтоженном россиянами доме.

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