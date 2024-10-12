Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Винник активно пиарит концерты в Европе и избирательно общается с украинцами arrow

Винник активно пиарит концерты в Европе и избирательно общается с украинцами

12 октября 2024 17:45
Виталий Ковальчук - Редактор
Несмотря на хейт, Олег Винник занимается промо концертов в Европе.
Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Виталий Ковальчук - Редактор

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал в Европу, продолжает заниматься промо своих первых концертов после 24 февраля 2022 года. Некоторым украинцам 51-летний артист отвечает в комментариях.

Соответствующие видео доступны в TikTok Винника.

Читайте также:

Олег Винник рекламирует свои концерты

В сети появилось уже второе видео беглого певца, который активно агитирует прийти на его будущие шоу. Даты концертов пока Винник не разглашал, но список стран назвал: Польша, Германия (именно в Берлине живет певец), Чехия и Австрия.

Впрочем, новое промо видео возмутило некоторых украинцев. Они сетуют Виннику побег из страны, молчание в соцсетях, отсутствие благотворительных концертов.

@olegg.vynnyk.original

🇺🇦: «Как ее пахнет любовь, она снова почувствует» 🌑✨ Зарегистрируйтесь на www.tsgpresents.com, чтобы не пропустить большой возврат! 🔥 Ссылки в биографии. 🇬🇧“How she smells love, she will feel it again” 🌑 ✨ Sign up now at www.tsgpresents.com и не посылайте большой comeback! Link in bio. #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg #OV

♬ Originalton - Olegg Выннык

Что интересно, в анонсе предстоящих шоу певец не упоминал о войне на Родине и донатах. Поэтому Винник получает немало негативных комментариев.

  • Предатель! Деньги закончились, то вспомнил, что можно вернуться и заработать на "волчицах".
  • Никогда тебе не светит такой популярности как до войны. В Украине уже полно молодых талантливых певцов.
  • О какой совести ты говоришь? Она у тебя есть?

На них Винник не отвечает. А вот на сообщения от поклонниц, радующихся его возвращению, реагирует положительно. В первом промо видео Винник ответил сотням "волчиц" (так себя называют его фанатки). При чем некоторые сообщения беглый певец повторял.

Неизвестно, лично ли ведет соцсети одиозный артист, или это делает его менеджмент. С прошлой командой Винник не сотрудничает. Пока делами занимается глава официального фан-клуба артиста, Валерия Барон.

Винник ответа
Избирательность ответов Олега Винника. Скриншоты: TikTok/olegg.vynnyk.original

Напомним, ранее мы рассказывали, что народная артистка Украины Светлана Белоножко высказалась о возвращении Олега Винника в Украину. Также мы писали, что певица KOLA представила новую песню "Титанік".

концерт соцсети Олег Винник украинские звезды хейт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:47 Изъятие военного билета — одесский адвокат рассказал законны ли такие действия

17:40 Боец ВСУ объяснил, чем отличается стиль командования Залужного и Сырского

Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

17:15 Скандал с квартирой чиновника ТЦК Полтавщины — в военкомате отреагировали

17:15 Обильный дождь и значительные пробки — движение к границам по трассе Одесса-Рени затруднено

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:52 Как снег на голову — Диденко предупредила о заморозках в некоторых областях

16:45 Доставайте теплые свитера — синоптики предупредили о похолодании в Одессе завтра

16:24 В Чечне прогремел мощный взрыв на заправке, среди погибших дети — видео

16:14 Разведка НАТО прибыла в Черное море — авиация уже у берегов Одесчины

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17:47 Изъятие военного билета — одесский адвокат рассказал законны ли такие действия

17:40 Боец ВСУ объяснил, чем отличается стиль командования Залужного и Сырского

17:15 Скандал с квартирой чиновника ТЦК Полтавщины — в военкомате отреагировали

17:15 Обильный дождь и значительные пробки — движение к границам по трассе Одесса-Рени затруднено

16:52 Как снег на голову — Диденко предупредила о заморозках в некоторых областях

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

16:45 Доставайте теплые свитера — синоптики предупредили о похолодании в Одессе завтра

16:24 В Чечне прогремел мощный взрыв на заправке, среди погибших дети — видео

16:14 Разведка НАТО прибыла в Черное море — авиация уже у берегов Одесчины

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

15:53 Заработок в Тик Ток — сколько можно получить за просмотры

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник