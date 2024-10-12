Несмотря на хейт, Олег Винник занимается промо концертов в Европе.

Певец Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал в Европу, продолжает заниматься промо своих первых концертов после 24 февраля 2022 года. Некоторым украинцам 51-летний артист отвечает в комментариях.

Соответствующие видео доступны в TikTok Винника.

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В сети появилось уже второе видео беглого певца, который активно агитирует прийти на его будущие шоу. Даты концертов пока Винник не разглашал, но список стран назвал: Польша, Германия (именно в Берлине живет певец), Чехия и Австрия.

Впрочем, новое промо видео возмутило некоторых украинцев. Они сетуют Виннику побег из страны, молчание в соцсетях, отсутствие благотворительных концертов.

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Что интересно, в анонсе предстоящих шоу певец не упоминал о войне на Родине и донатах. Поэтому Винник получает немало негативных комментариев.

Предатель! Деньги закончились, то вспомнил, что можно вернуться и заработать на "волчицах".

Никогда тебе не светит такой популярности как до войны. В Украине уже полно молодых талантливых певцов.

О какой совести ты говоришь? Она у тебя есть?

На них Винник не отвечает. А вот на сообщения от поклонниц, радующихся его возвращению, реагирует положительно. В первом промо видео Винник ответил сотням "волчиц" (так себя называют его фанатки). При чем некоторые сообщения беглый певец повторял.

Неизвестно, лично ли ведет соцсети одиозный артист, или это делает его менеджмент. С прошлой командой Винник не сотрудничает. Пока делами занимается глава официального фан-клуба артиста, Валерия Барон.

Избирательность ответов Олега Винника. Скриншоты: TikTok/olegg.vynnyk.original

Напомним, ранее мы рассказывали, что народная артистка Украины Светлана Белоножко высказалась о возвращении Олега Винника в Украину. Также мы писали, что певица KOLA представила новую песню "Титанік".