KOLA випустила кліп "Титанік" — відео

Українська співачка KOLA із творчою командою. Фото: менеджмент артиста

Відома українська співачка KOLA презентувала свій новий емоційний трек "Титанік". Ця пісня розкриває глибокі, нерозривні стосунки між двома людьми, які є один для одного справжньою опорою.

Кліп був опублікований на YouTube.

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В наші часи, коли життя може бути непередбачуваним, важливо відчувати поруч близьку людину, навіть якщо вона далеко. Її підтримка — це та невидима нитка, що тримає на плаву, дає сили боротися з будь-якими викликами.

Любов і зв’язок з близькими — це як якір, що допомагає не втратити себе в бурях сучасного світу. "Ти без мене — Титанік, і точно не вирулиш на поворотах" не просто метафора, це історія про любов, яка перемагає всі життєві негаразди.

"Я завжди намагаюсь експериментувати зі звучанням і текстами, шукати нові підходи, щоб передати свої емоції. Але мені здається, що після всіх цих пошуків слухачі, як і я, скучили за справжньою любовною лірикою. Тому я щиро сподіваюся, що пісня "Титанік" стане такою ж близькою і важливою для них, як і для мене", — поділилася KOLA.

"Титанік" — це пісня про те, як справжнє кохання допомагає не втратити себе в складних життєвих ситуаціях, як важливо бути поруч з тими, кого любиш. Пісня поєднує ніжність і силу, показуючи, що своя людина завжди здатна дарувати впевненість і підтримку.

Нагадаємо, KOLA зізналася, чи вже готова до того, щоб стати матір'ю. А також зірка презентувала спільну пісню із Артемом Пивоваровим.