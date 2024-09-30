KOLA назвала українські бренди, які є в її гардеробі

Співачка KOLA розповіла, яким українським брендам віддає перевагу
Бгато українських та світових зірок полюбляють виходити на сцену в епатажних образах. А ось співачка KOLA навпаки намагається бути такою, як у звичайному житті.
Про свій стиль та гардероб артистка розповіла в інтерв'ю INSIDER.UA.
KOLA розповіла, які українські бренди є в її гардеробі
Як в повсякденному житті, так і на сцені виконавиця віддає перевагу стриманим образам та кольорам. Однак з часом Анастасія (справжнє ім'я співачки) все ж таки додає нові деталі в свій гардероб. Так, за словами зірки, раніше вона носила здебільшого футболки та джинси, а ось зараз любить і більш жіночні вбрання.
"Мій стиль на сцені майже не відрізняється від буденного. Раніше це були лише футболки та джинси – і все. Зараз стиль трохи змінюється, як і я сама. Хочу виглядати більш жіночно, адже так почуваюся всередині. Але це мають бути зручні та стильні речі, без блиску, бажано в нюдовій гамі, в яких можна і виступати, і піти на вишукану вечерю", — розповіла KOLA.
У гардеробі співачки багато речей від українських дизайнерів. На думку Анастасії, вони роблять найкращі речі.
"Головне для мене — бути чесною з собою та не вдягати щось просто так, "аби було". Мій гардероб здебільшого складають речі українських брендів, адже наші дизайнери — найкращі! Мені дуже подобаються Bobkova, Litkovska, German, Ttswts і ще багато інших", — розповіла KOLA.
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