Наречена Роналду показала принади у Парижі - фото

Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/georginagio

Дівчина футболіста Кріштіану Роналду з'явилася на Тижні моди у Парижі. Джорджина Родрігес привернула увагу навколишніх спокусливим образом.

Знаменитість опублікувала світлини із заходу на своїй сторінці в Instagram.

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Інфлюенсерка з аудиторією в 63,5 млн підписників просто не могла пропустити гучну подію в столиці моди. Ввечері в неділю Джорджина завітала на шоу Vetements.

Джорджина Родрігес на PFW-2024. Фото: instagram.com/georginagio

Для модного заходу 30-річна обраниця футболіста обрала ефектне вбрання — оксамитову мінісукню чорного кольору, яка підкреслила її фігуру та пишне декольте.

"Особливий день Vetements", — коротко підписала фото Родрігес.

Дівчина Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес на показі Vetements. Фото: instagram.com/georginagio

До речі, останнім часом Роналду став публічно називати Родрігес своєю дружиною. Фанати припускають, що зіркова пара зіграла таємне весілля. Однак поки що закохані не коментують цю новину.

Відсутність штампу не заважає парі разом виховувати п'ятьох дітей: двох спільних та трьох дітей футболіста, які народилася від сурогатної матері.

Нагадаємо, 19-річний син Бекхемів з'явився на Тижні моди разом з новою дівчиною, старшою від нього на дев'ять років.

Раніше супермодель Джіджі Хадід у сукні зі скотчу приголомшила своєю появою на модному показі в Парижі.