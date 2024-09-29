Джіджі Хадід скопіювала образ Кардаш'ян на Тижні моди в Парижі — відео

Джіджі Хадід шокувала сукнею з жовтого скотчу — приголомшливе відео з Парижа
Популярна американська модель Джіджі Хадід безсумнівно стала зіркою показу бренду Vetements. Вона пройшлась паризьким подіумом у сукні з жовтого скотчу, яка ледве прикривала її тіло.
Світлини виклали у мережу.
Джіджі Хадід скопіювала образ Кардаш'ян на Тижні моди в Парижі
@classythingzz
#gigihadid for #vetements SS25. #classythingzz♬ Goth by Sidewalks and Skeletons - thegilmoreway
Супермодель Джіджі Хадід представила незвичайну сукню від бренду Vetements на Тижні моди в Парижі. Вона вийшла в міні, яке було створено зі скотчу з червоним логотипом DHL — це міжнародна компанія доставки вантажів та документів. Туфлі переробили під цей же стиль.
Вбрання можна було б назвати проривом або занепадом для світу моди, втім єдине, що спадає на думку: "Це вже було!"
Теледіва Кім Кардаш'ян презентувала практично ідентичну ідею в колекції Balenciaga осінь-зима 2022. Однак, це й не дивно. Креативний директор Vetements Гурам Гвасалія і керівник Модного дому Balenciaga Демни Гвасалії — рідні брати. Між ними давно існує конкуренція.
Водночас неможливо заперечувати, наскільки ефектно представила вбрання Джіджі Хадід.
@runwaysbby
THIS IS REAL??? OMG #TravisScott & #GigiHadid for #Vetements spring 25 💛♬ som original - user21555311414
Нагадаємо, Джіджі Хадід взяла участь у показі Вікторії Бекхем, однак в абсолютно інакшому образі. Також супермодель знялась в рекламі парфумів, до якої була долучена відома українка.
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