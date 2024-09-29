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Джіджі Хадід шокувала сукнею з жовтого скотчу — приголомшливе відео з Парижа

29 вересня 2024 21:40
Валерія Соколенко - Редактор
Джіджі Хадід скопіювала образ Кардаш'ян на Тижні моди в Парижі — відео
Супермодель Джіджі Хадід. Фото: Vetements
Валерія Соколенко - Редактор

Популярна американська модель Джіджі Хадід безсумнівно стала зіркою показу бренду Vetements. Вона пройшлась паризьким подіумом у сукні з жовтого скотчу, яка ледве прикривала її тіло.

Світлини виклали у мережу.

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Джіджі Хадід скопіювала образ Кардаш'ян на Тижні моди в Парижі

Супермодель Джіджі Хадід представила незвичайну сукню від бренду Vetements на Тижні моди в Парижі. Вона вийшла в міні, яке було створено зі скотчу з червоним логотипом DHL — це міжнародна компанія доставки вантажів та документів. Туфлі переробили під цей же стиль.

Супермодель Джіджі Хадід у стильному скотчі. Фото: Vetements
Супермодель Джіджі Хадід у стильному скотчі. Фото: Vetements

Вбрання можна було б назвати проривом або занепадом для світу моди, втім єдине, що спадає на думку: "Це вже було!"

 Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: Balenciaga
Кім Кардаш'ян на показі Balenciaga. Фото: Balenciaga

Теледіва Кім Кардаш'ян презентувала практично ідентичну ідею в колекції Balenciaga осінь-зима 2022. Однак, це й не дивно. Креативний директор Vetements Гурам Гвасалія і керівник Модного дому Balenciaga Демни Гвасалії — рідні брати. Між ними давно існує конкуренція.

Джіджі Хадід на показі Vetements. Фото: Vetements
Джіджі Хадід на показі Vetements. Фото: Vetements

Водночас неможливо заперечувати, наскільки ефектно представила вбрання Джіджі Хадід. 

Нагадаємо, Джіджі Хадід взяла участь у показі Вікторії Бекхем, однак в абсолютно інакшому образі. Також супермодель знялась в рекламі парфумів, до якої була долучена відома українка.

мода Париж Balenciaga Джіджі Хадід

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