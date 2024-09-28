Джіджі Хадід у шовковій сукні стала зіркою показу Вікторії Бекхем

Модель Джіджі Хадід. Фото: Reuters

Моделі представили творіння дизайнерки Вікторії Бекхем у рамках показу її жіночої колекції прет-а-порте весна-літо 2025 під час Паризького тижня моди в Парижі, Франція. Головною зіркою на подіумі виступила модель Джіджі Хадід.

Про це пише Reuters.

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У весняно-літньої колекції свого однойменного лейбла Вікторія Бекхем показала лінійку мінімалістичних суконь на подіумі Парижа. Моделі вийшли з неокласичного замку в розлогих садах Булонського лісу після настання темряви. Глядачі сиділи у внутрішньому дворику під прозорим пластиковим наметом, кутаючись у ковдри.

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель Джіджі Хадід. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Модель на показі Вікторії Бекхем. Фото: Reuters

Моделі дефілювали у топах з оголеними плечима в асиметричних сукнях, штанах та костюмах. Показ відбувся під час Тижня моди в Парижі, який триватиме до 1 жовтня.

У місті проводяться десятки дефіле, починаючи від невеликих брендів, що розвиваються, і закінчуючи такими відомими брендами, як LVMH, Dior і Louis Vuitton, Kering, Saint Laurent, Balenciaga, Chanel і Hermes.

Нагадаємо, українка влаштувала зйомку моделі Джіджі Хадід. А раніше ми писали, що модель Ельза Госк знялась у спокусливій фотосесії.