Девід Бекхем поповнив свою колекцію вражаючих татуювань

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Девід Бекхем зробив нове татуювання в Лондоні. Зірка завітав до сімейного тату-майстра Пабло, також відомого як Certified Letter Boy.

Про це пише Daily Mail.

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У публікації колишній футболіст продемонстрував малюнок, який є детально промальованою парою рук, складеними в молитовному жесті. У підписі до фото Пабло зазначив: "Нове татуювання для Девіда Бекхем. Дякую за довіру, DB".

Нове татуювання Девіда Бекхема. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Девід почав збирати колекцію бодіарту, коли став батьком 1999 року. Наприклад, на честь народження Брукліна спортсмен написав ім'я свого сина готичним шрифтом на попереку. Своєї дочки Харпер він присвятив напис Pretty Lady. Це тату він зробив у її четвертий день народження.

Говорячи раніше про свої улюблені татуювання, він сказав у рекламі Biotherm Homme у 2016 році: "Історія мого життя написана на моїй шкірі. Не сподівайтеся прочитати її на моєму обличчі". В іншому інтерв'ю Девід зізнався, що його часто запитують: "Коли тобі буде 60, як ти виглядатимеш?". У відповідь він каже: "Я навіть не турбуюся про це".

Нагадаємо, Вікторія Бекхем знялася для глянцю. А раніше стало відомо, що Вікторія Бекхем прийшла на милицях на модний показ.