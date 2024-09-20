Дэвид Бекхэм пополнил свою коллекцию впечатляющих татуировок

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дэвид Бекхэм сделал новую татуировку в Лондоне. Звезда посетил семейного тату-мастера Пабло, также известного как Certified Letter Boy.

Об этом пишет Daily Mail.

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В публикации бывший футболист продемонстрировал рисунок, подробно прорисованную пару рук, сложенные в молитвенном жесте. В подписи к фото Пабло отметил: "Новая татуировка для Дэвида Бекхэма. Спасибо за доверие, DB".

Новая татуировка Дэвида Бекхэма. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дэвид начал собирать коллекцию боди-арта, когда стал отцом в 1999 году. К примеру, в честь рождения Бруклина спортсмен написал имя своего сына готическим шрифтом на пояснице. Своей дочери Харпер он посвятил надпись Pretty Lady. Это тату он сделал в ее четвертый день рождения.

Говоря ранее о своих любимых татуировках, он сказал в рекламе Biotherm Homme в 2016 году: "История моей жизни написана на моей коже. Не надейтесь прочесть ее на моем лице". В другом интервью Дэвид признался, что его часто спрашивают: "Когда тебе будет 60, как ты будешь выглядеть?". В ответ он говорит: "Я даже не беспокоюсь об этом".

Напомним, Виктория Бекхэм снялась для глянца. А ранее стало известно, что Виктория Бекхэм пришла на костылях на модный показ.