Девід Бекхем приголомшив фізичною формою у спортзалі

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Девід Бекхем вразив підтягнутою фізичною формою, коли опублікував знімок без сорочки. 49-річний колишній футболіст показав свої виснажливі тренування.

Фото Девід виставив у своїх соціальних мережах.

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Девід продемонстрував свою приголомшливу статуру у помаранчевій футболці, заправленій у шорти.

Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Він підписав пост: "Моя дружина сказала, що моя помаранчева сорочка була занадто яскравою тому я зняв її, Вікторія Бекхем тобі це подобається".

Шанувальники розсипалися у компліментах, і багато хто дякував Вікторії, відомому модельєру, за її модні поради.

"Дякую тобі, Вікторіє, за чудову роботу!", "Дякую за цю чудову пораду", "Від імені всіх жінок, дякую, Вікторіє Бекхем" і "Благослови тебе, Вікторіє Бекхем", — пишуть фоловери.

Бекхеми відсвяткували свою річницю срібного весілля 4 липня, через 25 років після одруження, у замку Латтреллстаун в Ірландії. Весілля вразила вартістю 750 000 фунтів стерлінгів. Пош і Бекс, як їх стали називати, сиділи на однакових тронах і одягли фіолетове вбрання.

Поруч із ними був старший син Бруклін, якому було лише шість місяців, квіткарки були одягнені як янголи, а торт був увінчаний майже оголеною скульптурою молодят.

Девід і Вікторія вперше зустрілися в 1997 році, коли вона прийшла подивитися на нього на футбольний матч Манчестер Юнайтед.