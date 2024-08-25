Дэвид Бекхэм ошеломил физической формой в спортзале
Дэвид Бекхэм поразил подтянутой физической формой, когда опубликовал снимок без рубашки. 49-летний бывший футболист показал свои изнурительные тренировки.
Фото Дэвид выставил в своих социальных сетях.
Дэвид Бекхэм поразил советом, который ему дала супруга
Дэвид продемонстрировал свое потрясающее телосложение в оранжевой футболке, заправленной в шорты.
Он подписал пост: "Моя жена сказала, что моя оранжевая рубашка была слишком яркой, поэтому я снял ее, Виктория Бекхэм тебе это нравится".
Поклонники рассыпались в комплиментах, и многие благодарили Викторию, известного модельера, за ее модные советы.
"Спасибо тебе, Виктория, за отличную работу!", "Спасибо за этот замечательный совет", "От имени всех женщин, спасибо, Виктория Бекхэм" и "Благослови тебя, Виктория Бекхэм", — пишут фолловеры.
Бекхэмы отпраздновали свою годовщину серебряной свадьбы 4 июля, спустя 25 лет после женитьбы, в замке Латтреллстаун в Ирландии. Свадьба поразила стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов. Пош и Бекс, как их стали называть, сидели на одинаковых тронах и надели фиолетовый наряд.
Рядом с ними был старший сын Бруклин, которому было всего шесть месяцев, цветочницы были одеты как ангелы, а торт был увенчан почти обнаженной скульптурой молодоженов.
Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году, когда она пришла посмотреть на него на футбольный матч Манчестер Юнайтед.
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