Дэвид Бекхэм ошеломил физической формой в спортзале

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дэвид Бекхэм поразил подтянутой физической формой, когда опубликовал снимок без рубашки. 49-летний бывший футболист показал свои изнурительные тренировки.

Фото Дэвид выставил в своих социальных сетях.

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Дэвид продемонстрировал свое потрясающее телосложение в оранжевой футболке, заправленной в шорты.

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Он подписал пост: "Моя жена сказала, что моя оранжевая рубашка была слишком яркой, поэтому я снял ее, Виктория Бекхэм тебе это нравится".

Поклонники рассыпались в комплиментах, и многие благодарили Викторию, известного модельера, за ее модные советы.

"Спасибо тебе, Виктория, за отличную работу!", "Спасибо за этот замечательный совет", "От имени всех женщин, спасибо, Виктория Бекхэм" и "Благослови тебя, Виктория Бекхэм", — пишут фолловеры.

Бекхэмы отпраздновали свою годовщину серебряной свадьбы 4 июля, спустя 25 лет после женитьбы, в замке Латтреллстаун в Ирландии. Свадьба поразила стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов. Пош и Бекс, как их стали называть, сидели на одинаковых тронах и надели фиолетовый наряд.

Рядом с ними был старший сын Бруклин, которому было всего шесть месяцев, цветочницы были одеты как ангелы, а торт был увенчан почти обнаженной скульптурой молодоженов.

Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году, когда она пришла посмотреть на него на футбольный матч Манчестер Юнайтед.