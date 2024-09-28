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Джиджи Хадид в шелковом платье стала звездой показа Виктории Бекхэм

28 сентября 2024 10:33
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Джиджи Хадид в шелковом платье стала звездой показа Виктории Бекхэм
Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Модели представили творения дизайнера Виктории Бекхэм в рамках показа ее женской коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 во время Парижской недели моды в Париже, Франция. Главной звездой на подиуме выступила модель Джиджи Хадид.

Об этом пишет Reuters.

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В весенне-летней коллекции своего одноименного лейбла Виктория Бекхэм показала линейку минималистичных платьев на подиуме Парижа. Модели вышли из неоклассического замка в развесистых садах Булонского леса после наступления темноты. Зрители сидели во внутреннем дворике под прозрачной пластиковой палаткой, кутаясь в одеяла.

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель Джиджи Хадид
Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модель на показе Виктории Бекхэм
Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

 

Модели дефилировали в топах с обнаженными плечами в ассиметричных платьях, брюках и костюмах. Показ состоялся во время Недели моды в Париже, которая продлится до 1 октября.

В городе проводятся десятки дефиле, начиная от небольших развивающихся брендов и заканчивая такими известными брендами, как LVMH, Dior и Louis Vuitton, Kering, Saint Laurent, Balenciaga, Chanel и Hermes.

Напомним, украинка устроила съемку модели Джиджи Хадид. А раньше мы писали, что модель Эльза Хоск снялась в соблазнительной фотосессии.

Виктория Бекхэм Джиджи Хадид модель зарубежные звезды звезды

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