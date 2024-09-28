Джиджи Хадид в шелковом платье стала звездой показа Виктории Бекхэм

Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

Модели представили творения дизайнера Виктории Бекхэм в рамках показа ее женской коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 во время Парижской недели моды в Париже, Франция. Главной звездой на подиуме выступила модель Джиджи Хадид.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Виктория Бекхэм представила новые изысканные платья

В весенне-летней коллекции своего одноименного лейбла Виктория Бекхэм показала линейку минималистичных платьев на подиуме Парижа. Модели вышли из неоклассического замка в развесистых садах Булонского леса после наступления темноты. Зрители сидели во внутреннем дворике под прозрачной пластиковой палаткой, кутаясь в одеяла.

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модель на показе Виктории Бекхэм. Фото: Reuters

Модели дефилировали в топах с обнаженными плечами в ассиметричных платьях, брюках и костюмах. Показ состоялся во время Недели моды в Париже, которая продлится до 1 октября.

В городе проводятся десятки дефиле, начиная от небольших развивающихся брендов и заканчивая такими известными брендами, как LVMH, Dior и Louis Vuitton, Kering, Saint Laurent, Balenciaga, Chanel и Hermes.

Напомним, украинка устроила съемку модели Джиджи Хадид. А раньше мы писали, что модель Эльза Хоск снялась в соблазнительной фотосессии.