Модель Victoria's Secret Ельза Госк вразила відвертою фотосесію у білизні

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Модель Ельза Госк спокусливою фотосесією в офісі. 35-річна шведська модель позувала в білизні з атласу та мережива для бренду I Am Gia.

Про це стало відомо з соціальних мереж красуні.

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Білява красуня блиснула тілом у білизні, перебуваючи в офісі разом із моделлю Джорданом Барреттом. Шанувальники були в захваті від побаченого. Її подруги Кендалл Дженнер, Кендіс Свейнпол, Лорі Харві та Амелія Хемлін вподобали фотосесію. Ельза Анна Софі Хоск була моделлю для Victoria's Secret, з'являючись у щорічних модних показах бренду з 2011 по 2018 рік. Вона також позувала для Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer і Guess і потрапила на обкладинки Vogue та Elle.

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Модель Ельза Госк. Фото: instagram.com/hoskelsa/

Кульмінацією її кар’єри стала робота у VS. У 2016 році вона відкрила показ Victoria's Secret Fashion Show, а в 2017 році одягла наряд Swarovski. Бюстгальтер вартістю 1 мільйон доларів був розроблений студією Atelier Swarovski.

З 2015 року Ельза перебуває у стосунках з британським бізнесменом Томом Дейлі. У лютому 2021 року у них народилася дочка.

Ця реклама I Am Gia з’явилася через кілька місяців після того, як Кім Кардаш’ян власноруч обрала модель обличчям бренду SKIMS, який 2021 року вже оцінювали в колосальні 1,6 мільярда доларів. Але зараз компанія Кім оцінюється в понад 3,2 мільярда доларів після залучення 240 мільйонів доларів під час останнього раунду фінансування в січні, згідно з Forbes.

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