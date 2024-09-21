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Модель Victoria's Secret Эльза Хоск поразила откровенной фотосессией в белье

21 сентября 2024 13:51
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Модель Victoria&#39;s Secret Эльза Госк поразила откровенную фотосессию в белье
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Модель Эльза Хоск снялась в соблазнительной фотосессии в офисе. 35-летняя шведская модель позировала в белье из атласа и кружева для бренда I Am Gia.

Об этом стало известно из социальных сетей красавицы.

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Белокурая красавица снялась в белье в офисе вместе с моделью Джорданом Барреттом. Поклонники были в восторге от увиденного. Ее подруги Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол, Лори Харви и Амелия Хэмлин лайкнули фотосессию. Эльза Анна Софи Хоск была моделью для Victoria's Secret, появляясь в ежегодных модных показах бренда с 2011 по 2018 год. Она также позировала для Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, H&M, Anna Sui, Lilly Pulitzer и Guess и попала на обложки Vogue и Elle.

 

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/

 

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/

 

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/

 

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/

 

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/

 

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск. Фото: instagram.com/hoskelsa/

 

Кульминацией ее карьеры стала работа в VS. В 2016 году она открыла показ Victoria's Secret Fashion Show, а в 2017 году надела наряд Swarovski. Бюстгальтер стоимостью в 1 миллион долларов был разработан студией Atelier Swarovski.

С 2015 года Эльза состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у них родилась дочь.

Эта реклама I Am Gia появилась через несколько месяцев после того, как Ким Кардашьян собственноручно выбрала модель лицом бренда SKIMS, который в 2021 году уже оценивали в колоссальные 1,6 миллиарда долларов. Но сейчас компания Ким оценивается более чем в 3,2 миллиарда долларов после привлечения 240 миллионов долларов во время последнего раунда финансирования в январе, согласно Forbes.

Напомним, Пэрис Хилтон покорила обложку глянца. А ранее стало известно, что Мадонна в прозрачном платье поразила откровенной съемкой.

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