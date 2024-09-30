Невеста Роналду показала прелести на Неделе моды в Париже - фото

Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/georginagio

Девушка футболиста Криштиану Роналду появилась на Неделе моды в Париже. Джорджина Родригес привлекла внимание окружающих соблазнительным образом.

Знаменитость опубликовала фотографии с запада на своей странице в Instagram.

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Инфлюэнсер с аудиторией в 63,5 млн подписчиков просто не могла пропустить громкое событие в столице моды. Вечером в воскресенье Джорджина посетила шоу Vetements.

Джорджина Родригес на PFW-2024. Фото: instagram.com/georginagio

Для модного мероприятия 30-летняя избранница футболиста выбрала эффектный наряд — бархатное мини-платье черного цвета, которое подчеркнуло ее фигуру и пышное декольте.

"Особый день Vetements", — коротко подписала фото Родригес.

Девушка Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес на показе Vetements. Фото: instagram.com/georginagio

Кстати, в последнее время Роналду стал публично называть Родригес своей женой. Фанаты предполагают, что звездная пара сыграла тайную свадьбу. Однако пока влюбленные не комментируют эту новость.

Отсутствие штампа не мешает паре вместе воспитывать пятерых детей: двоих общих и трех детей футболиста, родившихся от суррогатной матери.

Напомним, 19-летний сын Бекхэмов появился на Неделе моды вместе с новой девушкой старше его на девять лет.

Ранее супермодель Джиджи Хадид в платье со скотча ошеломила своим появлением на модном показе в Париже.