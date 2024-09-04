Наречена Роналду похизувалась сукнею з декольте на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю

Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

Дівчина Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес стала гостею Венеціанського кінофестивалю. Хоча Джорджина і не має відношення до світу кіно, як впливовий інфлюєнсер, 62 млн підписників в інстаграмі, працює з багатьма брендами, які забезпечують їй запрошення на світові кінофестивалі.

Про це пише Daily Mail.

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Джорджина приземлилася у Венеції приватним літаком. Для червоної доріжки ввечері вона обрала сукню-бюстьє з розрізом до стегна і численні коштовності. Сукня була білою, і 30-річна Джорджина в ній була схожа на наречену. Останній місяць знову активно обговорюють таємне весілля Джорджіни Родрігес і Кріштіану Роналду — бо він тепер публічно називає її своєю дружиною. Однак новину про весілля жоден з них поки що публічно не підтверджував.

Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

Джорджина Родрігез. Фото: Reuters

Роналду та Родрігес разом з 2016 року. Вони познайомилися у магазині Gucci, де Джорджина працювала продавцем-консультантом. Пара виховує п'ятьох дітей: двох спільних та трьох дітей Роналду, які з'явилися на світ до його зустрічі з Джорджіною завдяки сурогатним матерям. 2010 року у футболіста народився син Кріштіану-молодший, 2017-го — близнюки Єва та Матео. У тому ж році Джорджина народила першу дитину від Роналду, дочку Алану. 2022 року у пари народилися близнюки, але один із них — хлопчик — помер під час пологів.

Нагадаємо, Деніел Крейг презентував картину у Венеції. А раніше ми писали, що Анджеліна Джолі стала успішнішою за Бреда Пітта у Венеції.