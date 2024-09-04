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Невеста Роналду похвасталась платьем с декольте на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

4 сентября 2024 08:28
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Невеста Роналду похвасталась платьем из декольте на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
Джорджина Родригез. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала гостьей Венецианского кинофестиваля. Хотя Джорджина и не имеет отношения к миру кино, как влиятельный инфлюенсер, 62 млн подписчиков в инстаграмме, работает со многими брендами, обеспечивающими ей приглашение на мировые кинофестивали.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джорджина приземлилась в Венеции частным самолетом. Для красной дорожки вечером она выбрала платье-бюстье с разрезом до бедра и многочисленные драгоценности. Платье было белым, и 30-летняя Джорджина в нем была похожа на невесту. Последний месяц снова активно обсуждают тайную свадьбу Джорджины Родригес и Криштиану Роналду — он теперь публично называет ее своей супругой. Однако новость о свадьбе ни один из них пока публично не подтверждал.

 

Джорджина Родригез
Джорджина Родригез. Фото: Reuters

 

Джорджина Родригез
Джорджина Родригез. Фото: Reuters

 

Джорджина Родригез
Джорджина Родригез. Фото: Reuters

 

Роналду и Родригес вместе с 2016 года. Они познакомились в магазине Gucci, где Джорджина работала продавцом-консультантом. Пара воспитывает пятерых детей: двоих общих и троих детей Роналду, появившихся на свет до его встречи с Джорджиной благодаря суррогатным матерям. В 2010 году у футболиста родился сын Криштиану-младший, в 2017 году — близнецы Ева и Матео. В том же году Джорджина родила первого ребенка от Роналду, дочь Алану. В 2022 году у пары родились близнецы, но один из них — мальчик — умер во время родов.

Напомним, Дэниел Крейг представил картину в Венеции. А раньше мы писали, что Анджелина Джоли стала успешнее Брэда Питта в Венеции.

Венецианский кинофестиваль Джорджина Родригес зарубежные звезды звезды

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