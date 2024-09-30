Круз Бекхем зустрічається зі старшою на 9 років співачкою

Круз Бекхем з новою обраницею. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Молодший син Девіда та Вікторії Бекхемів, Круз, опинився у центрі уваги після того, як вийшов у світ разом зі своєю новою дівчиною. Пара разом відвідала Тиждень моди у Парижі.

Закоханих заскочили разом напередодні модного шоу, пише Hello!

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19-річний Круз разом із родиною приїхав підтримати Вікторію на її показі в рамках Тижня моди. Компанію молодому співаку склала його дівчина, співачка та авторка пісень Джекі Апостел.

Дівчина сиділа поруч із коханим та його родиною в першому ряду. Вочевидь, аби догодити матері свого обранця, Джекі одягнула на шоу вишукану сукню з колекції Вікторії Бекхем у молочному кольорі.

Круз Бекхем та Джекі Апостел. Фото: instagram.com/victoriabeckham

За чутками, Круз та Джекі зустрічаються вже декілька місяців. При цьому тривалий час вік співачки залишався таємницею.

Однак, після показу стало відомо, що насправді Джекі на дев'ять років старша за Бекхема. Вже за декілька тижнів ексучасниці бразильського гурту Schutz виповниться 29 років, в той час, як Круз у лютому відсвяткував своє 19-річчя.

У мережі тим часом обговорюють не лише вік співачки, а й її схожість із самою Вікторією. Шанувальники відмічають, що обраниця Круза має багато спільних рис із його матір'ю.

Дівчина Круза Бекхема. Фото: instagram.com/jackie.apostel

Нагадаємо, модель Джіджі Хадід у шовковій сукні від Вікторії Бекхем приголомшила своєю появою на подіумі.

Раніше стало відомо, що Ромео Бекхем завершив свою кар'єру футболіста.