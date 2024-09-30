Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Младший сын Бекхэмов закрутил роман со старшей на девять лет певицей arrow

Младший сын Бекхэмов закрутил роман со старшей на девять лет певицей

30 сентября 2024 14:10
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Круз Бекхэм встречается со старшей на 9 лет певицей
Круз Бекхэм с новой избранницей. Фото: instagram.com/victoriabeckham
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз оказался в центре внимания после того, как вышел в свет вместе со своей новой девушкой. Пара вместе посетила Неделю моды в Париже.

Влюбленных застали вместе накануне модного шоу, пишет Hello!

Читайте также:

Сын Бекхэмов встречается с копией своей матери

19-летний Круз вместе с семьей приехал поддержать Викторию на ее показе в рамках Недели моды. Компанию молодому певцу составила его девушка, певица и автор песен Джеки Апостел.

Девушка сидела рядом с любимым и его семьей в первом ряду. Очевидно, чтобы угодить матери своего избранника, Джеки надела на шоу изысканное платье из коллекции Виктории Бекхэм в молочном цвете.

Круз Бекхэм с новой девушкой
Круз Бекхэм и Джеки Апостел. Фото: instagram.com/victoriabeckham

По слухам, Круз и Джеки встречаются уже несколько месяцев. При этом длительное время возраст певицы оставался тайной.

Однако, после показа стало известно, что на самом деле Джеки на девять лет старше Бекхэма. Уже через несколько недель экс-учаснице бразильской группы Schutz исполнится 29 лет, в то время как Круз в феврале отпраздновал свое 19-летие.

В сети, тем временем, обсуждают не только возраст певицы, но и ее сходство с самой Викторией. Поклонники отмечают, что у избранницы Круза много общих черт с его матерью.

Новая девушка Круза Бекхэма
Девушка Круза Бекхэм. Фото: instagram.com/jackie.apostel

Напомним, модель Джиджи Хадид в шелковом платье от Виктории Бекхэм ошеломила своим появлением на подиуме.

Ранее стало известно, что Ромео Бекхэм завершил свою карьеру футболиста.

роман Дэвид Бекхэм Виктория Бекхэм отношения зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 В КГГА предупредили об ухудшении качества воздуха и дали киевлянам советы

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ова

14:47 Снова в лидерах — в Одесской области намолотили больше всего зерна

14:27 Готовил теракты против ВСУ — резидент ФСБ получил пожизненное заключение

14:26 Под Харьковом женщина внедряла стандарты российского образования — что решил суд

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:22 Стало известно, сколько матчей сыграет Лунин из-за травмы Куртуа

14:19 Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя

14:19 "Энергоатом" заказал защиту АЭС от "шахедов" после выступления Зеленского в ООН

14:15 Новая почта планирует изменить ряд тарифов с 1 октября

13:58 В Украину придет похолодание — прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

15:03 В КГГА предупредили об ухудшении качества воздуха и дали киевлянам советы

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ова

14:47 Снова в лидерах — в Одесской области намолотили больше всего зерна

14:27 Готовил теракты против ВСУ — резидент ФСБ получил пожизненное заключение

14:26 Под Харьковом женщина внедряла стандарты российского образования — что решил суд

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:22 Стало известно, сколько матчей сыграет Лунин из-за травмы Куртуа

14:19 Одесские нацгвардейцы показали, как уничтожают врага на поле боя

14:19 "Энергоатом" заказал защиту АЭС от "шахедов" после выступления Зеленского в ООН

14:15 Новая почта планирует изменить ряд тарифов с 1 октября

13:58 В Украину придет похолодание — прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ова

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд