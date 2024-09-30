Круз Бекхэм встречается со старшей на 9 лет певицей

Круз Бекхэм с новой избранницей. Фото: instagram.com/victoriabeckham

Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Круз оказался в центре внимания после того, как вышел в свет вместе со своей новой девушкой. Пара вместе посетила Неделю моды в Париже.

Влюбленных застали вместе накануне модного шоу, пишет Hello!

Читайте также:

Сын Бекхэмов встречается с копией своей матери

19-летний Круз вместе с семьей приехал поддержать Викторию на ее показе в рамках Недели моды. Компанию молодому певцу составила его девушка, певица и автор песен Джеки Апостел.

Девушка сидела рядом с любимым и его семьей в первом ряду. Очевидно, чтобы угодить матери своего избранника, Джеки надела на шоу изысканное платье из коллекции Виктории Бекхэм в молочном цвете.

Круз Бекхэм и Джеки Апостел. Фото: instagram.com/victoriabeckham

По слухам, Круз и Джеки встречаются уже несколько месяцев. При этом длительное время возраст певицы оставался тайной.

Однако, после показа стало известно, что на самом деле Джеки на девять лет старше Бекхэма. Уже через несколько недель экс-учаснице бразильской группы Schutz исполнится 29 лет, в то время как Круз в феврале отпраздновал свое 19-летие.

В сети, тем временем, обсуждают не только возраст певицы, но и ее сходство с самой Викторией. Поклонники отмечают, что у избранницы Круза много общих черт с его матерью.

Девушка Круза Бекхэм. Фото: instagram.com/jackie.apostel

Напомним, модель Джиджи Хадид в шелковом платье от Виктории Бекхэм ошеломила своим появлением на подиуме.

Ранее стало известно, что Ромео Бекхэм завершил свою карьеру футболиста.