KOLA назвала украинские бренды, которые есть в ее гардеробе

Певица KOLA. Фото: INSIDER.UA

Многие украинские и мировые звезды любят выходить на сцену в эпатажных образах. А вот певица KOLA наоборот пытается быть такой, как в обычной жизни.

О своем стиле и гардеробе артистка рассказала в интервью INSIDER.UA.

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Как в повседневной жизни, так и на сцене исполнительница предпочитает сдержанные образы и цвета. Однако со временем Анастасия (настоящее имя певицы) все же добавляет новые детали в свой гардероб. Так, по словам звезды, раньше она носила в основном футболки и джинсы, а вот сейчас любит и более женственные наряды.

"Мой стиль на сцене почти не отличается от обыденного. Раньше это были только футболки и джинсы – и все. Сейчас стиль немного меняется, как и я сама. Хочу выглядеть более женственно, ведь так чувствую себя внутри. Но это должны быть удобные и стильные вещи , без блеска, желательно в чудесной гамме, в которых можно и выступать, и пойти на изысканный ужин", — рассказала KOLA.

Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

В гардеробе певицы многое от украинских дизайнеров. По мнению Анастасии, они делают самые лучшие вещи.

"Главное для меня — быть честной с собой и не надевать что-то просто так, "лишь бы было". Мой гардероб в основном составляют вещи украинских брендов, ведь наши дизайнеры - лучшие! Мне очень нравятся Bobkova, Litkovska, German, Ttswts и еще много других", – рассказала KOLA.

Напомним, KOLA призналась, готова ли к тому, чтобы стать матерью.

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