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О настоящей любви — KOLA презентовала новую песню "Титаник"

10 октября 2024 14:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
KOLA выпустила клип "Титаник" — видео
Украинская певица KOLA с творческой командой. Фото: менеджмент артиста
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица KOLA представила свой новый эмоциональный трек "Титаник". Эта песня раскрывает глубокие, неразрывные отношения между двумя людьми, являющимися друг для друга подлинной опорой.

Клип был опубликован на YouTube.

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В наше время, когда жизнь может быть непредсказуемой, важно чувствовать рядом близкого человека, даже если он далеко. Его поддержка — это та держащая на плаву невидимая нить, дающая силы бороться с любыми вызовами.

Любовь и связь с близкими — это как якорь, помогающий не потерять себя в бурях современного мира. "Ты без меня — Титаник, и точно не вырулишь на поворотах" не просто метафора, это история о любви, которая побеждает все жизненные невзгоды.

"Я всегда стараюсь экспериментировать со звучанием и текстами, искать новые подходы, чтобы передать свои эмоции. Но мне кажется, что после всех этих поисков слушатели, как и я, соскучились по настоящей любовной лирике. Поэтому я искренне надеюсь, что песня "Титаник" станет такой же близкой и важной для них, как и для меня", — поделилась KOLA.

"Титаник" — это песня о том, как настоящая любовь помогает не потерять себя в сложных жизненных ситуациях, как важно быть рядом с теми, кого любишь. Песня сочетает нежность и силу, показывая, что свой человек всегда способен дарить уверенность и поддержку.

Напомним, KOLA призналась, готова ли к тому, чтобы стать матерью. А также звезда представила совместную песню с Артемом Пивоваровым.

украинские звезды KOLA певица клип любовь

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