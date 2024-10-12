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Винник активно піарить концерти в Європі та вибірково спілкується з українцями

12 жовтня 2024 17:45
Віталій Ковальчук - Редактор
Попри хейт Олег Винник займається промо концертів в Європі
Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk
Віталій Ковальчук - Редактор

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни виїхав до Європи, продовжує займатися промо своїх перших концертів після 24 лютого 2022 року. Деяким українцям 51-річний артист відповідає в коментарях.

Відповідні відео доступні в TikTok Винника. 

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У мережі з’явилось вже друге відео співака-втікача, який активно агітує прийти на його майбутні шоу. Дати концертів поки Винник не розголошував, але список країн назвав: Польща, Німеччина (саме в Берліні живе співак), Чехія та Австрія. 

Втім нове промовідео обурило деяких українців. Вони дорікають Виннику за втечу з країни, мовчання в соцмережах, відсутність благодійних концертів. 

@olegg.vynnyk.original

🇺🇦: «Як її пахне любов, знов вона відчує» 🌑✨ Зареєструйтесь на www.tsgpresents.com, щоб не пропустити велике повернення! 🔥 Посилання в біографії. 🇬🇧“How she smells love, she will feel it again” 🌑 ✨ Sign up now at www.tsgpresents.com and don’t miss the big comeback! Link in bio. #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg #OV

♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Що цікаво, в анонсі майбутніх шоу співак не згадував про війну на Батьківщині та донати. Через це Винник отримує чимало негативних коментарів.

  • Зрадник! Гроші закінчились, то згадав, що можна повернутися і заробити на "вовчицях".
  • Ніколи тобі уже не світить такої популярності як до війни. В Україні уже повно молодих талановитих співаків.
  • Про яку совість ти кажеш? Вона у тебе є?

На них Винник не відповідає. А ось на повідомлення від шанувальниць, які радіють його поверненню, реагує позитивно. В першому промовідео Винник відповів сотням "вовчиць" (так себе називають його фанатки). При чому деякі повідомлення співак-втікач повторював.

Невідомо, чи особисто веде соцмережі одіозний артист, або ж це робить його менеджмент. З минулою командою Винник не співпрацює. Поки справами займається очільниця офіційного фан-клубу артиста, Валерія Барон. 

Винник відповіді
Вибірковість відповідей Олега Винника. Скриншоти: TikTok/olegg.vynnyk.original

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що народна артистка України Світлана Білоножко висловилась про повернення Олега Винника до України. Також ми писали, що співачка KOLA презентувала нову пісню "Титанік".

концерт соцмережі Олег Винник українські зірки хейт

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