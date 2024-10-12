Попри хейт Олег Винник займається промо концертів в Європі

Співак Олег Винник. Фото: Instagram/olegg._.vynnyk

Співак Олег Винник, який на початку повномасштабної війни виїхав до Європи, продовжує займатися промо своїх перших концертів після 24 лютого 2022 року. Деяким українцям 51-річний артист відповідає в коментарях.

Відповідні відео доступні в TikTok Винника.

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У мережі з’явилось вже друге відео співака-втікача, який активно агітує прийти на його майбутні шоу. Дати концертів поки Винник не розголошував, але список країн назвав: Польща, Німеччина (саме в Берліні живе співак), Чехія та Австрія.

Втім нове промовідео обурило деяких українців. Вони дорікають Виннику за втечу з країни, мовчання в соцмережах, відсутність благодійних концертів.

@olegg.vynnyk.original 🇺🇦: «Як її пахне любов, знов вона відчує» 🌑✨ Зареєструйтесь на www.tsgpresents.com, щоб не пропустити велике повернення! 🔥 Посилання в біографії. 🇬🇧“How she smells love, she will feel it again” 🌑 ✨ Sign up now at www.tsgpresents.com and don’t miss the big comeback! Link in bio. #BackOnStage #Comeback2024 #Olegg #OV ♬ Originalton - Olegg Vynnyk

Що цікаво, в анонсі майбутніх шоу співак не згадував про війну на Батьківщині та донати. Через це Винник отримує чимало негативних коментарів.

Зрадник! Гроші закінчились, то згадав, що можна повернутися і заробити на "вовчицях".

Ніколи тобі уже не світить такої популярності як до війни. В Україні уже повно молодих талановитих співаків.

Про яку совість ти кажеш? Вона у тебе є?

На них Винник не відповідає. А ось на повідомлення від шанувальниць, які радіють його поверненню, реагує позитивно. В першому промовідео Винник відповів сотням "вовчиць" (так себе називають його фанатки). При чому деякі повідомлення співак-втікач повторював.

Невідомо, чи особисто веде соцмережі одіозний артист, або ж це робить його менеджмент. З минулою командою Винник не співпрацює. Поки справами займається очільниця офіційного фан-клубу артиста, Валерія Барон.

Вибірковість відповідей Олега Винника. Скриншоти: TikTok/olegg.vynnyk.original

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що народна артистка України Світлана Білоножко висловилась про повернення Олега Винника до України. Також ми писали, що співачка KOLA презентувала нову пісню "Титанік".