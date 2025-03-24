AirPods Max отримають підтримку формату lossless — коли очікувати функцію

Бездротові навушники Apple AirPods Max. Фото: Unsplash

Apple зробила несподіваний анонс для користувачів AirPods Max. Компанія заявила, що наступне оновлення програмного забезпечення додасть до навушників аудіо без втрат і з наднизькою затримкою при використанні кабелю USB-C, що входить до комплекту постачання.

Про це пише 9to5Mac.

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В якому оновленні власники AirPods Max отримають нову функцію

З оновленням iOS 18.4 користувачі AirPods Max отримають 24-бітовий звук без втрат при частоті 48 кГц, зберігаючи цілісність оригінальних записів і дозволяючи слухачам відчути музику так, як її було створено в студії.

Звук без втрат також поширюватиметься на персоналізоване просторове аудіо, щоб забезпечити більш точне звучання без стиснення та ефект занурення. У бібліотеці Apple Music буде доступно понад 100 млн пісень у форматі lossless.

Водночас оновлення забезпечить підтримку аудіо з наднизькою затримкою. Це допоможе зменшити затримку, прирівнюючи час відгуку до динаміків на Mac, iPad та iPhone. Новою функцією зможуть скористатися як геймери, так і любителі прямих трансляцій. Завдяки відсутності затримки відгуку, ігровий процес та прямі трансляції стануть плавними.

Нові функції з'являться у складі iOS 18.4, iPadOS 18.4 та macOS Sequoia 15.4 виключно для AirPods Max з роз'ємом USB-C. Також Apple розпочала продаж аудіокабелю USB-C-3,5 мм, який забезпечить підтримку дротового відтворення з пристроїв, що не підтримувалося з моменту їх виходу торік.

Нагадаємо, Apple працює над новою функцією, яка дозволить перекладати розмови з однієї мови на іншу за допомогою AirPods у реальному часі. Вона повинна з'явитися з оновленням iOS 19 наприкінці 2025 року.

Також ми писали, що у 2024 році Apple представила нові AirPods 4. Вони отримали значні оновлення та вперше з'явилася версія із шумопоглинанням не в версії Pro. Проте власники AirPods 3 та старіших моделей можуть замислитися, чи варто їм переходити на новинку.