AirPods Max получат поддержку формата lossless — когда ожидать функцию

Беспроводные наушники Apple AirPods Max. Фото: Unsplash

Apple сделала неожиданный анонс для пользователей AirPods Max. Компания заявила, что следующее обновление программного обеспечения добавит к наушникам аудио без потерь и со сверхнизкой задержкой при использовании кабеля USB-C, входящего в комплект поставки.

Об этом пишет 9to5Mac.

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В каком обновлении владельцы AirPods Max получат новую функцию

С обновлением iOS 18.4 пользователи AirPods Max получат 24-битный звук без потерь при частоте 48 кГц, сохраняя целостность оригинальных записей и позволяя слушателям почувствовать музыку так, как она была создана в студии.

Звук без потерь также будет распространяться на персонализированное пространственное аудио, чтобы обеспечить более точное звучание без сжатия и эффект погружения. В библиотеке Apple Music будет доступно более 100 млн песен в формате lossless.

В то же время обновление обеспечит поддержку аудио со сверхнизкой задержкой. Это поможет уменьшить задержку, приравнивая время отклика к динамикам на Mac, iPad и iPhone. Новой функцией смогут воспользоваться как геймеры, так и любители прямых трансляций. Благодаря отсутствию задержки отклика, игровой процесс и прямые трансляции станут плавными.

Новые функции появятся в составе iOS 18.4, iPadOS 18.4 и macOS Sequoia 15.4 исключительно для AirPods Max с разъемом USB-C. Также Apple начала продажу аудиокабеля USB-C-3,5 мм, который обеспечит поддержку проводного воспроизведения с устройств, что не поддерживалось с момента их выхода в прошлом году.

Напомним, Apple работает над новой функцией, которая позволит переводить разговоры с одного языка на другой с помощью AirPods в реальном времени. Она должна появиться с обновлением iOS 19 в конце 2025 года.

Также мы писали, что в 2024 году Apple представила новые AirPods 4. Они получили значительные обновления и впервые появилась версия с шумоподавлением не в версии Pro. Однако владельцы AirPods 3 и более старых моделей могут задуматься, стоит ли им переходить на новинку.