Apple може представити AirPods Pro 3 до кінця року — які ціни та характеристики

Бездротові навушники Apple AirPods Pro. Фото: Unsplash

Оригінальні AirPods Pro з'явилися 30 жовтня 2019 року. Вже у 2022 році було випущено перше оновлення, яке принесло покращену якість звуку, кращу систему активного шумозаглушення (ANC) та функцію Find My. У 2023 році відбулося незначне оновлення — Apple відмовилася від Lightning порту на користь USB-C та додала безвтратний звук для користувачів Vision Pro. Тепер, після майже трирічної паузи, на нас чекає справжній спадкоємець — AirPods Pro 3, які, ймовірно, стануть великим оновленням.

Про це пише Apple Insider.

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AirPods Pro 3 можуть отримати новий дизайн

По-перше, AirPods Pro 3 отримають оновлений дизайн. Як кейс, так і самі навушники будуть перероблені. Очікується, що вони не тільки матимуть новий вигляд, а й отримають оновлення для підтримки нових функцій.

Про деталі дизайну поки мало що відомо, але є кілька впевнених припущень. Стебла залишаться. Раніше ходили чутки про модель без стебел, але, ймовірно, Apple не відмовиться від цього елемента, адже стебла стали символом AirPods. Крім того, вони зручні для керування навушниками через Force Stems. Зменшення розміру може ускладнити управління, як це було з іншими бездротовими навушниками, що використовують різні жестові дії.

Також, ймовірно, кейс стане меншим. Apple вже зменшила розмір кейса в AirPods 4, тому можна очікувати подібне і в Pro версії. Але є побоювання, що зменшення розміру кейса може призвести до втрати підтримки MagSafe та Qi2.

AirPods Pro 3 матимуть покращену продуктивність

AirPods Pro 3, ймовірно, будуть оснащені новим чипом H3, який стане наступником поточного H2. Цей чип відповідає за обробку звуку, відстеження руху, ANC та захист слуху, а також за бездротові сигнали. Завдяки новому чипу покращаться всі ці функції.

Окрім цього, чутки вказують на покращену автономність завдяки більш ефективному чипу H3. Хоча є ймовірність, що Apple може зменшити розмір акумулятора, щоб звільнити місце для інших сенсорів або змінити дизайн кейса.

Які ще нові функції з'являться в AirPods Pro 3

Чутки також припускають, що AirPods Pro 3 можуть отримати моніторинг серцевого ритму. З впровадженням цієї функції в Powerbeats Pro 2 це стає більш ймовірним. Вона буде особливо корисною під час інтенсивних тренувань, де точність вимірювання пульсу через Apple Watch знижується через рухи користувача.

Також є припущення про додавання моніторингу температури тіла під час носіння, що може бути точнішим за вимірювання через Apple Watch, коли ви спите.

Окрім того, завдяки новому чипу покращиться якість звуку та ANC. Якщо ANC в AirPods Pro 2 було вдвічі краще за оригінальну версію, то нове оновлення, ймовірно, буде значним.

AirPods Pro 3, ймовірно, будуть представлені на осінньому заході Apple в вересні 2025 року. Якщо ціна залишиться незмінною, то вона складе 249 доларів, так само як і у попередньої моделі.

Нагадаємо, Apple представила оновлену версію бездротових навушників Powerbeats Pro 3. Вони отримали активне шумозаглушення, новий чип H2, а також вбудований пульсометр.

Також ми писали, що Apple планує випустити AirPods із вбудованими інфрачервоними камерами. Поки не уточнюється, для чого вони можуть використовуватися, проте є припущення, що це буде для покращеного керування жестами.