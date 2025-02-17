Apple может представить AirPods Pro 3 до конца года — какие цены и характеристики

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro. Фото: Unsplash

Оригинальные AirPods Pro появились 30 октября 2019 года. Уже в 2022 году было выпущено первое обновление, которое принесло улучшенное качество звука, лучшую систему активного шумоподавления (ANC) и функцию Find My. В 2023 году произошло незначительное обновление — Apple отказалась от Lightning порта в пользу USB-C и добавила звук без потерь для пользователей Vision Pro. Теперь, после почти трехлетней паузы, нас ждет настоящий наследник — AirPods Pro 3, которые, вероятно, станут большим обновлением.

Об этом пишет Apple Insider.

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AirPods Pro 3 могут получить новый дизайн

Во-первых, AirPods Pro 3 получат обновленный дизайн. Как кейс, так и сами наушники будут переработаны. Ожидается, что они не только будут иметь новый вид, но и получат обновления для поддержки новых функций.

О деталях дизайна пока мало что известно, но есть несколько уверенных предположений. Стебли останутся. Ранее ходили слухи о модели без стеблей, но, вероятно, Apple не откажется от этого элемента, ведь стебли стали символом AirPods. Кроме того, они удобны для управления наушниками через Force Stems. Уменьшение размера может усложнить управление, как это было с другими беспроводными наушниками, использующими различные жестовые действия.

Также, вероятно, кейс станет меньше. Apple уже уменьшила размер кейса в AirPods 4, поэтому можно ожидать подобное и в Pro версии. Но есть опасения, что уменьшение размера кейса может привести к потере поддержки MagSafe и Qi2.

AirPods Pro 3 будут иметь улучшенную производительность

AirPods Pro 3, вероятно, будут оснащены новым чипом H3, который станет преемником текущего H2. Этот чип отвечает за обработку звука, отслеживание движения, ANC и защиту слуха, а также за беспроводные сигналы. Благодаря новому чипу улучшатся все эти функции.

Кроме этого, слухи указывают на улучшенную автономность благодаря более эффективному чипу H3. Хотя есть вероятность, что Apple может уменьшить размер аккумулятора, чтобы освободить место для других сенсоров или изменить дизайн кейса.

Какие еще новые функции появятся в AirPods Pro 3

Слухи также предполагают, что AirPods Pro 3 могут получить мониторинг сердечного ритма. С внедрением этой функции в Powerbeats Pro 2 это становится более вероятным. Она будет особенно полезной во время интенсивных тренировок, где точность измерения пульса через Apple Watch снижается из-за движений пользователя.

Также есть предположение о добавлении мониторинга температуры тела во время ношения, что может быть точнее измерения через Apple Watch, когда вы спите.

Кроме того, благодаря новому чипу улучшится качество звука и ANC. Если ANC в AirPods Pro 2 было вдвое лучше оригинальной версии, то новое обновление, вероятно, будет значительным.

AirPods Pro 3, вероятно, будут представлены на осеннем мероприятии Apple в сентябре 2025 года. Если цена останется неизменной, то она составит 249 долларов, так же как и у предыдущей модели.

Напомним, Apple представила обновленную версию беспроводных наушников Powerbeats Pro 3. Они получили активное шумоподавление, новый чип H2, а также встроенный пульсометр.

Также мы писали, что Apple планирует выпустить AirPods со встроенными инфракрасными камерами. Пока не уточняется, для чего они могут использоваться, однако есть предположение, что это будет для улучшенного управления жестами.