AirPods отримають функцію перекладу розмов у реальному часі — коли з'явиться

Бездротові навушники Apple AirPods Pro в руках. Фото: Unsplash

Apple працює над функцією, яка дозволить навушникам AirPods перекладати особисті розмови з однієї мови на іншу у реальному часі. Функція має з'явитися в iOS 19 пізніше цього року, водночас із виходом нової версії програмного забезпечення AirPods.

Про це пише MacRumors.

Читайте також:

Як працюватиме функція перекладу у реальному часі в AirPods

Для людей, які спілкуються різними мовами, може бути спрощено процес розмови, а переклад здійснюватиметься через додаток Translate на iPhone.

Наприклад, якщо англомовний користувач AirPods розмовляє з тим, хто говорить іспанською, iPhone автоматично розпізнає аудіо, перекладе мову та передасть її англійською людині, яка носить AirPods. Коли настане час надати відповідь, його англійська мова автоматично перекладеться іспанською, а iPhone озвучить її.

Подібна функція вже наявна в додатку Translate, проте залучення AirPods значно спростить цей процес та практично автоматизує його.

Разом з цим, Apple планує вдосконалити свій додаток перекладу з виходом iOS 19, однак будь-які подробиці наразі відсутні. Зараз компанія працює над новими бездротовими навушниками AirPods Pro 3, запуск яких очікується у 2025 році. Залишається сподіватися, що нова функція не стане ексклюзивною для новинки, а також з'явиться у попередніх версіях AirPods.

Останнім часом Apple прив'язує оновлення навушників AirPods до оновлень iOS, як, наприклад, в iOS 18 з'явився набір функцій для здоров'я слуху, які перевіряють наявність проблем зі слухом та дозволяють використовувати AirPods як слуховий апарат.

Нагадаємо, в мережі нарешті з'явилося реальне фото iPhone 17 Pro, яке підтверджує всі рендери, що з'являлися останнім часом. Його зроблено на конвеєрі ще не випущених пристроїв, де демонструється корпус новинки.

Також ми писали, що Apple випустила оновлення iOS, яке виправляє критичну вразливість в операційній системі. Нова версія доступна на всіх актуальних пристроях компанії, і вона закликає терміново його завантажити.