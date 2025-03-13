Терміново оновіть iPhone — у новій версії iOS виправили критичну вразливість безпеки

Смартфон Apple iPhone 16 у кишені. Фото: Unsplash

Apple закликає користувачів iPhone терміново оновити свої пристрої до нової версії iOS. У версіях до iOS 18.3.2 знайдено серйозний недолік у системі безпеки.

Про це пише DailyMail.

Читайте також:

Який недолік виправлено у свіжому оновленні iOS для iPhone

У новій версії виправлення покликане захистити користувачів від надзвичайно складної атаки, яка використовує критичну вразливість "нульового дня". Вона має назву CVE-2025-24201 і була виявлена в WebKit — рушії браузера, який використовується в Safari для iPhone та iPad.

Кіберзлочинці використовували цю вразливість як "бекдор", створюючи шкідливі вебсайти, які після відвідування надавали доступ до інших областей смартфона за межами смартфона жертви.

Зараз Apple закликає всіх користувачів iPhone XS та новіших моделей завантажити та встановити iOS 18.3.2, яка доступна вже зараз. Наявність оновлення можна перевірити в "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення ПЗ".

Що таке вразливість "нульового дня"

Слабкі місця в програмному забезпеченні, які є абсолютно невідомими розробнику програми, називають "вразливістю нульового дня". Мається на увазі, що не існує патчів, які б виправили ці недоліки, коли їх виявляють вперше, тому хакери вільно можуть ними скористатися.

Хоча подібні кібератаки не завжди націлені на всю клієнтську базу, а лише на конкретних цільових осіб, це не виключає ймовірність, що вразливість може зачепити кожного користувача.

Окрім iPhone, оновлення також було випущено для інших пристроїв Apple:

13-дюймовий iPad Pro;

12,9-дюймовий iPad Pro 3-го покоління і пізніші моделі;

11-дюймовий iPad Pro 1-го покоління і пізніші моделі;

iPad Air 3-го покоління і пізніші моделі;

iPad 7-го покоління і його пізніші моделі;

iPad mini 5-го покоління і новіші моделі;

комп'ютери та ноутбуки Mac з macOS Sequoia;

Apple Vision Pro.

Всім, хто має ці продукти, рекомендується перевірити налаштування своїх пристроїв на наявність останніх оновлень програмного забезпечення Apple, включаючи iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2 і Safari 18.3.1.

Нагадаємо, в iOS 19 компанія Apple планує суттєво оновити дизайн операційної системи. Зміни торкнуться стилю іконок, меню, додатків та інших елементів.

Також ми писали, що наприкінці 2026 року або на початку весни 2027 року очікується, що Apple представить свій перший складаний iPhone. За словами інсайдерів, початкова вартість пристрою може становити від 2000 доларів.