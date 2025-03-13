Срочно обновите iPhone — в новой версии iOS исправили критическую уязвимость безопасности

Смартфон Apple iPhone 16 в кармане. Фото: Unsplash

Apple призывает пользователей iPhone срочно обновить свои устройства до новой версии iOS. В версиях до iOS 18.3.2 найден серьезный недостаток в системе безопасности.

Об этом пишет DailyMail.

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В новой версии исправление призвано защитить пользователей от чрезвычайно сложной атаки, которая использует критическую уязвимость "нулевого дня". Она называется CVE-2025-24201 и была обнаружена в WebKit — движке браузера, который используется в Safari для iPhone и iPad.

Киберпреступники использовали эту уязвимость как "бэкдор", создавая вредоносные веб-сайты, которые после посещения предоставляли доступ к другим областям смартфона за пределами смартфона жертвы.

Сейчас Apple призывает всех пользователей iPhone XS и более новых моделей загрузить и установить iOS 18.3.2, которая доступна уже сейчас. Наличие обновления можно проверить в "Настройки" — "Основные" — "Обновление ПО".

Что такое уязвимость "нулевого дня"

Слабые места в программном обеспечении, которые являются абсолютно неизвестными разработчику программы, называют "уязвимостью нулевого дня". Имеется в виду, что не существует патчей, которые бы исправили эти недостатки, когда их обнаруживают впервые, поэтому хакеры свободно могут ими воспользоваться.

Хотя подобные кибератаки не всегда нацелены на всю клиентскую базу, а только на конкретных целевых лиц, это не исключает вероятность, что уязвимость может задеть каждого пользователя.

Кроме iPhone, обновление также было выпущено для других устройств Apple:

13-дюймовый iPad Pro;

12,9-дюймовый iPad Pro 3-го поколения и более поздние модели;

11-дюймовый iPad Pro 1-го поколения и более поздние модели;

iPad Air 3-го поколения и более поздние модели;

iPad 7-го поколения и его более поздние модели;

iPad mini 5-го поколения и более новые модели;

компьютеры и ноутбуки Mac с macOS Sequoia;

Apple Vision Pro.

Всем, кто имеет эти продукты, рекомендуется проверить настройки своих устройств на наличие последних обновлений программного обеспечения Apple, включая iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2, visionOS 2.3.2 и Safari 18.3.1.

Напомним, в iOS 19 компания Apple планирует существенно обновить дизайн операционной системы. Изменения коснутся стиля иконок, меню, приложений и других элементов.

Также мы писали, что в конце 2026 года или в начале весны 2027 года ожидается, что Apple представит свой первый складной iPhone. По словам инсайдеров, начальная стоимость устройства может составлять от 2000 долларов.