AirPods получат функцию перевода разговоров в реальном времени — когда появится

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro в руках. Фото: Unsplash

Apple работает над функцией, которая позволит наушникам AirPods переводить личные разговоры с одного языка на другой в реальном времени. Функция должна появиться в iOS 19 позже в этом году, одновременно с выходом новой версии программного обеспечения AirPods.

Об этом пишет MacRumors.

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Для людей, которые общаются на разных языках, может быть упрощен процесс разговора, а перевод будет осуществляться через приложение Translate на iPhone.

Например, если англоязычный пользователь AirPods разговаривает с тем, кто говорит на испанском, iPhone автоматически распознает аудио, переведет язык и передаст его на английском человеку, который носит AirPods. Когда наступит время дать ответ, его английский язык автоматически переведется на испанский, а iPhone озвучит его.

Подобная функция уже имеется в приложении Translate, однако привлечение AirPods значительно упростит этот процесс и практически автоматизирует его.

Вместе с этим, Apple планирует усовершенствовать свое приложение перевода с выходом iOS 19, однако какие-либо подробности пока отсутствуют. Сейчас компания работает над новыми беспроводными наушниками AirPods Pro 3, запуск которых ожидается в 2025 году. Остается надеяться, что новая функция не станет эксклюзивной для новинки, а также появится в предыдущих версиях AirPods.

В последнее время Apple привязывает обновления наушников AirPods к обновлениям iOS, как, например, в iOS 18 появился набор функций для здоровья слуха, которые проверяют наличие проблем со слухом и позволяют использовать AirPods как слуховой аппарат.

Напомним, в сети наконец-то появилось реальное фото iPhone 17 Pro, которое подтверждает все рендеры, появлявшиеся в последнее время. Оно сделано на конвейере еще не выпущенных устройств, где демонстрируется корпус новинки.

Также мы писали, что Apple выпустила обновление iOS, которое исправляет критическую уязвимость в операционной системе. Новая версия доступна на всех актуальных устройствах компании, и она призывает срочно его скачать.