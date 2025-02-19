AirPods 3 проти AirPods 4 — чи варто переплачувати за останні у 2025 році

Кейс з бездротовими навушниками AirPods 3. Фото: Unsplash

У 2024 році, 9 вересня, під час осінньої презентації Apple представила нові AirPods, оновивши лінійку навушників трьома моделями — AirPods 4, AirPods 4 з ANC та AirPods Max з USB-C. З нових моделей варто звернути увагу на AirPods 4, які отримали значні оновлення.

Про те, чим ці навушники відрізняються від попереднього покоління та чи варті вони своїх грошей, розповідає New Time.

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Дизайн AirPods 4

AirPods 4 отримали відкритий дизайн без амбушур. Модель з активним шумозаглушенням (ANC) стала першою в серії, яка підтримує не лише ANC, але й режим прозорості. У порівнянні з AirPods 3, зарядний кейс AirPods 4 став меншим на 10% і підтримує бездротову зарядку MagSafe та Qi. Також є порт USB-C для дротового заряджання.

Дизайн бездротових навушників AirPods 4. Фото: ek.ua

Кейс AirPods 4 з ANC має вбудований динамік для відстежування через функцію Find My, а фізична кнопка скидання замінена на сенсорну, розміщену під LED-індикатором.

Аудіофункції AirPods 4

AirPods 4 оснащені потужним чіпом H2, який використовується і в AirPods Pro. Це дозволило покращити акустичну архітектуру, підсилювачі, мікрофони та кути нахилу драйверів, що позитивно вплинуло на якість звуку. Навушники тепер відтворюють якісніше аудіо з кращими високими частотами та насиченішими басами.

Модель з ANC підтримує функцію адаптивного аудіо, а також режим прозорості, що дозволяє користувачам залишатися в курсі навколишнього середовища. Додатково, функція Conversation Awareness автоматично знижує гучність контенту, коли користувач починає розмову. Персоналізоване просторове аудіо створює тривимірний об'ємний звук під час прослуховування музики, перегляду фільмів або ігор.

Функція Voice Isolation зменшує фоновий шум, роблячи голос чіткішим навіть у шумному середовищі чи при сильному вітрі.

Автономність та ціни AirPods 4

AirPods 4 забезпечують до 30 годин автономної роботи з зарядним кейсом (до 5 годин на одному заряді без ANC та до 4 годин з увімкненим ANC). 5 хвилин зарядки забезпечують 1 годину прослуховування або 45 хвилин розмови.

AirPods 3, своєю чергою, працюють понад 30 годин із зарядним кейсом та до 6 годин у режимі прослуховування без ANC.

Зараз ціни на AirPods в Україні такі:

AirPods 4 — від 5 549 грн;

AirPods 4 з ANC — від 7 049 грн;

AirPods 3 — від 5 099 грн.

Якщо ви шукаєте компактні навушники з активним шумопоглинанням, адаптивним аудіо, режимом прозорості та функцією ізоляції голосу, AirPods 4 з ANC будуть ідеальним вибором. Вони пропонують майже ті ж функції, що й AirPods Pro 2, але за значно доступнішою ціною.

Якщо вас влаштовує гарна якість звуку і функція ізоляції голосу, але без додаткових функцій, AirPods 4 — чудовий варіант для вас. Водночас AirPods 3 досі залишаються хорошим вибором, якщо ви шукаєте бюджетну модель з гарною автономністю та якісним звуком.

Нагадаємо, прослуховування аудіокниг у маршрутці або метро завжди супроводжується шумом з навколишнього середовища, що суттєво відвертає увагу від процесу. До того часу, поки не замислитися про придбання навушників з ANC (активним шумозаглушенням).

Також ми писали, що зараз бездротові навушники вважаються незамінним аксесуаром. Досить складно обрати ідеальну модель, оскільки варто звертати увагу на багато характеристик, щоб виділити для себе найкращий варіант на ринку.