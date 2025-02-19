AirPods 3 против AirPods 4 — стоит ли переплачивать за последние в 2025 году

Кейс с беспроводными наушниками AirPods 3. Фото: Unsplash

В 2024 году, 9 сентября, во время осенней презентации, Apple представила новые AirPods, обновив линейку наушников тремя моделями - AirPods 4, AirPods 4 с ANC и AirPods Max с USB-C. Из новых моделей стоит обратить внимание на AirPods 4, которые получили значительные обновления.

О том, чем эти наушники отличаются от предыдущего поколения и стоят ли они своих денег, рассказывает New Time.

Читайте также:

Дизайн AirPods 4

AirPods 4 получили открытый дизайн без амбушюр. Модель с активным шумоподавлением (ANC) стала первой из серии, которая поддерживает не только ANC, но и режим прозрачности. По сравнению с AirPods 3, зарядный кейс AirPods 4 стал меньше на 10% и поддерживает беспроводную зарядку MagSafe и Qi. Также есть порт USB-C для проводной зарядки.

Дизайн беспроводных наушников AirPods 4. Фото: ek.ua

Кейс AirPods 4 с ANC имеет встроенный динамик для отслеживания через функцию Find My, а физическая кнопка сброса заменена на сенсорную, размещенную под Led-индикатором.

Аудиофункции AirPods 4

AirPods 4 оснащены мощным чипом H2, который используется и в AirPods Pro. Это позволило улучшить акустическую архитектуру, усилители, микрофоны и углы наклона драйверов, что положительно повлияло на качество звука. Наушники теперь воспроизводят качественное аудио с лучшими высокими частотами и насыщенными басами.

Модель с ANC поддерживает функцию адаптивного аудио, а также режим прозрачности, что позволяет пользователям оставаться в курсе окружающей среды. Дополнительно, функция Conversation Awareness автоматически снижает громкость контента, когда пользователь начинает разговор. Персонализированное пространственное аудио создает трехмерный объемный звук во время прослушивания музыки, просмотра фильмов или игр.

Функция Voice Isolation уменьшает фоновый шум, делая голос более четким даже в шумной среде или при сильном ветре.

Автономность и цены AirPods 4

AirPods 4 обеспечивают до 30 часов автономной работы с зарядным кейсом (до 5 часов на одном заряде без ANC и до 4 часов с включенным ANC). 5 минут зарядки обеспечивают 1 час прослушивания или 45 минут разговора.

AirPods 3, в свою очередь, работают более 30 часов с зарядным кейсом и до 6 часов в режиме прослушивания без ANC.

Сейчас цены на AirPods в Украине следующие:

AirPods 4 — от 5 549 грн;

AirPods 4 с ANC — от 7 049 грн;

AirPods 3 — от 5 099 грн.

Если вы ищете компактные наушники с активным шумоподавлением, адаптивным аудио, режимом прозрачности и функцией изоляции голоса — AirPods 4 с ANC будут идеальным выбором. Они предлагают почти те же функции, что и AirPods Pro 2, но по значительно более доступной цене.

Если вас устраивает хорошее качество звука и функция изоляции голоса, но без дополнительных функций, то AirPods 4 — отличный вариант для вас. В то же время AirPods 3 до сих пор остаются хорошим выбором, если вы ищете бюджетную модель с хорошей автономностью и качественным звуком.

Напомним, прослушивание аудиокниг в маршрутке или метро всегда сопровождается шумом из окружающей среды, что существенно отвлекает внимание от процесса. До тех пор, пока не задуматься о приобретении наушников с ANC (активным шумоподавлением).

Также мы писали, что сейчас беспроводные наушники считаются незаменимым аксессуаром. Достаточно сложно выбрать идеальную модель, поскольку стоит обращать внимание на многие характеристики, чтобы выделить для себя лучший вариант на рынке.