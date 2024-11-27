Найкращі альтернативи Apple AirPods — які навушники обрати у 2024 році

Бездротові навушники. Фото: Unsplash

Хоча вкладиші й навушники від Apple досить непогані, але цілком зрозуміло, чому користувачі можуть хотіти вибрати щось інше. Існує безліч альтернатив AirPods, а також деякі ключові причини, щоб розглянути саме їх, замість пари "яблучних" навушників.

Про такі моделі розповіло видання Tom's Guide.

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Sony WF-1000XM5

Якщо AirPods Pro 2 — це вершина роботи Apple у сфері навушників, то WF-1000XM5 демонструють, як можна бути ще кращими.

Ціни на навушники Sony WF-1000XM5. Фото: ek.ua

Sony пропонує потужне шумопоглинання, насичений звук із глибокими басами та довший час автономної роботи, що робить їх найкращими бездротовими навушниками.

Звук у WF-1000XM5 приємніший і динамічніший, ніж у AirPods Pro 2, які іноді здаються надто аналітичними. У Sony більше низьких частот, що додає енергії, а чіткість високих частот перевершує AirPods. Хоча навушники Apple теж звучать добре, Sony виграють у довгостроковій перспективі.

Також навушники від Sony краще ізолюють від навколишнього шуму, хоча режим прозорості має природніший вигляд порівняно з Apple.

Не менш важливою є й автономність, оскільки навушники можуть пропрацювати 8 годин без під зарядки та 30 годин із кейсом проти 6 годин в AirPods.

Тому, якщо ви не маєте прив'язки до екосистеми Apple, то WF-1000XM5 можуть стати чудовою альтернативою.

Ціни на Sony WF-1000XM5 в Україні починаються від 8 399 грн.

Cambridge Audio Melomania M100

Найдоступнішими навушниками від Apple є AirPods 4, але Cambridge Audio Melomania M100 пропонують значно більше.

Ціни на навушники Cambridge Audio Melomania M100. Фото: HiFiSalon

За якістю звучання вони перевершують "яблучні" навушники та забезпечують краще шумопоглинання.

Вражає й автономність — вони можуть відпрацювати 16 годин від батареї без підзарядки. Вони перевершують AirPods 4 з шумопоглинанням більш ніж в 4 рази за цим показником та втричі більше за базову модель.

Щодо якості звуку, вона також видатна. Звук детальний, теплий та насичений. Завдяки ефективному шумопоглинанню навушники створюють комфортне звучання навіть у галасливих умовах.

Втім, кілька переваг залишаються за AirPods. Melomania не підтримують просторове аудіо та мають трохи більший футляр. Попри це, вони є чудовою альтернативою AirPods 4.

Ціни на Cambridge Audio Melomania M100 в Україні починаються від 9 814 грн.

Sony WH-1000XM5

Альтернатива AirPods Max — великих, важких та дорогих навушників. Водночас Sony WH-1000XM5 пропонують приємніший звук, вищий комфорт та зручніший футляр.

Ціни на навушники Sony WH-1000XM5. Фото: ek.ua

Час автономної роботи сягає 30 годин, що значно перевищує показник AirPods Max із 20 годинками. Якщо вимкнути активне шумопоглинання, час автономної роботи зросте до 45 годин.

Sony мають тепліший і приємніший звук, із широкою сценою, що може відзначити більшість слухачів. Хоча активне шумопоглинання в AirPods Max досить якісне, в Sony WH-1000XM5 воно працює ефективніше, блокуючи більше низькочастотних шумів, наприклад, звуки роботи двигунів транспорту.

Переваги мають й AirPods Max — стильний дизайн із металевою конструкцією та інтеграцію з Apple Music. Попри це, Sony WH-1000XM5 мають кращий вигляд серед двох моделей.

Ціни на Sony WH-1000XM5 в Україні починаються від 11 950 грн.

Нагадаємо, індійський технологічний ентузіаст купив своїй бабусі Apple AirPods Pro 2, які можна використовувати як слухові апарати, щоб компенсувати вади слуху. Але він виявив, що ця функція заблокована в Індії. Замість того, щоб відмовитися від цієї ідеї, він разом з командою Lagrange Point створили клітку Фарадея та використовували мікрохвильовий глушник, щоб підробити місцеперебування та розблокувати функцію.

Також ми писали, що компанія JBL випустила TWS-навушники Live Flex 3 за приблизно 212 доларів. Їхній зарядний футляр із вбудованим тачскрином є головною особливістю пристрою.