AirPods Pro 2 як слуховий апарат — в Індії розблокували функцію за допомогою мікрохвильовки

Мікрохвильовка та ноутбук. Фото: Rithwik Jayasimha/Lagrange Point

Індійський технологічний ентузіаст придбав своїй бабусі з вадами слуху Apple AirPods Pro 2, які можна використовувати як слуховий апарат. Однак він виявив, що в Індії ця функція заблокована. Замість того, щоб відмовитися від цієї ідеї, він разом з командою Lagrange Point створили клітку Фарадея та використовували мікрохвильовий глушник, щоб підробити місцеперебування та розблокувати функцію.

Про це розповідає Tom's Hardware.

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Слухові апарати в Індії коштують приблизно від 600 до 9 500 доларів, що робить їх недоступними для більшості користувачів. Своєю чергою, AirPods Pro 2 коштують лише половину ціни найдешевших слухових апаратів — приблизно 300 доларів.

Щоб використовувати навушники як слуховий апарат, потрібно перебувати в країні, де Apple не блокує цю функцію, а також мати iOS або iPadOS 18.1 або новішої версії, мати AirPods Pro 2 і переконатися, що вони використовують мікропрограму 7B19 або новішу.

Попри те, що ентузіаст мав усе апаратне та програмне забезпечення, щоб використовувати AirPods Pro 2, вони були розташовані в непідтримуваному місці — в Індії, тому вирішили підробити місцеперебування та обдурити Apple. Однак, попри те, що вони підробили IP-адресу та мову на iPad, пристрій все одно знав, що знаходиться в Індії.

Після кількох спроб тестування колега-ентузіаст згадав, що iPad використовує SSID та MAC-адреси, які маршрутизатори навколо нього транслюють, щоб визначити своє місцеперебування. Тобто, якби iPad не мав стільникового зв'язку та його GPS був вимкнений, він все одно міг би точно визначити, де саме знаходиться.

Група вирішила помістити iPad і плату ESP32, яка перемикається через сотню Wi-Fi SSID, що знаходяться в Каліфорнії, в імпровізовану клітку Фарадея (картонну коробку, вистелену алюмінієвою фольгою зовні). Потім вони помістили її на мікрохвильову піч, щоб подолати та заглушити будь-які сигнали Wi-Fi поблизу.

iPad знаходиться в імпровізованій клітці Фарадея. Фото: Rithwik Jayasimha/Lagrange Point

Після цього вони запустили сценарій на MacBook, який наказав iPad перезавантажитися та включити Wi-Fi через 5 хвилин після цього. Коли минуло приблизно три години постійних спроб, консоль Mac повідомила, що iPad показав своє місцеперебування в США. Згодом група витягла iPad з імпровізованої клітки, під'єднала до нього AirPods, і з'явився процес налаштування слухового апарату.

Коли процес було завершено, група Lagrange Point пропонує свої послуги щодо розблокування функції слухового апарату в AirPods Pro 2 для всіх, хто проживає в районі Бенгалуру. Такий спосіб дозволяє зекономити більш як 500 доларів.

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