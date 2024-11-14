AirPods Pro 2 как слуховой аппарат - в Индии разблокировали функцию с помощью микроволновки

Микроволновка и ноутбук. Фото: Rithwik Jayasimha/Lagrange Point

Индийский технологический энтузиаст приобрел своей бабушке с недостатками слуха Apple AirPods Pro 2, которые можно использовать как слуховой аппарат. Однако он обнаружил, что в Индии эта функция заблокирована. Вместо того чтобы отказаться от этой идеи, он вместе с командой Lagrange Point создали клетку Фарадея и использовали микроволновой глушитель, чтобы подделать местонахождение и разблокировать функцию.

Об этом рассказывает Tom's Hardware.

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Слуховые аппараты в Индии стоят примерно от 600 до 9500 долларов, что делает их недоступными для большинства пользователей. В свою очередь, AirPods Pro 2 стоят всего половину цены самых дешевых слуховых аппаратов — примерно 300 долларов.

Чтобы использовать наушники как слуховой аппарат, нужно находиться в стране, где Apple не блокирует эту функцию, а также иметь iOS или iPadOS 18.1 или более поздней версии, иметь AirPods Pro 2 и убедиться, что они используют микропрограмму 7B19 или более позднюю.

Несмотря на то, что у энтузиаста было все аппаратное и программное обеспечение, чтобы использовать AirPods Pro 2, они были расположены в неподдерживаемом месте — в Индии, поэтому решили подделать местонахождение и обмануть Apple. Однако, несмотря на то, что они подделали IP-адрес и язык на iPad, устройство все равно знало, что находится в Индии.

После нескольких попыток тестирования коллега-энтузиаст вспомнил, что iPad использует SSID и MAC-адреса, которые маршрутизаторы вокруг него транслируют, чтобы определить свое местонахождение. То есть, если бы iPad не имел сотовой связи и его GPS был выключен, он все равно мог точно определить, где именно находится.

Группа решила поместить iPad и плату ESP32, которая переключается через сотню Wi-Fi SSID, находящихся в Калифорнии, в импровизированную клетку Фарадея (картонную коробку, выстланную алюминиевой фольгой снаружи). Затем они поместили ее на микроволновку, чтобы преодолеть и заглушить любые сигналы Wi-Fi поблизости.

iPad находится в импровизированной клетке Фарадея. Фото: Rithwik Jayasimha/Lagrange Point

После этого они запустили сценарий на MacBook, приказавший iPad перезагрузиться и включить Wi-Fi через 5 минут после этого. Когда прошло примерно три часа постоянных попыток, консоль Mac сообщила, что iPad показал свое местонахождение в США. Впоследствии группа извлекла iPad из импровизированной клетки, подсоединила к нему AirPods, и появился процесс настройки слухового аппарата.

Когда процесс был завершен, группа Lagrange Point начала предлагать свои услуги по разблокированию функции слухового аппарата в AirPods Pro 2 для всех проживающих в районе Бенгалуру. Такой способ позволяет сэкономить более 500 долларов.

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