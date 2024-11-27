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Лучший звук за меньшие деньги — 3 серьезных конкурента AirPods

27 ноября 2024 19:24
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие альтернативы Apple AirPods — какие наушники выбрать в 2024 году
Беспроводные наушники. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Хотя вкладыши и наушники от Apple достаточно неплохие, но вполне понятно, почему пользователи могут хотеть выбрать что-нибудь другое. Существует множество альтернатив AirPods, а также некоторые ключевые причины, чтобы рассмотреть именно их, вместо пары "яблочных" наушников.

О таких моделях рассказало издание Tom's Guide.

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Sony WF-1000XM5

Если AirPods Pro 2 — это вершина работы Apple в области наушников, то WF-1000XM5 демонстрируют, как можно быть еще лучше.

Цены на наушники Sony WF-1000XM5.
Цены на наушники Sony WF-1000XM5. Фото: ek.ua

Sony предлагает мощное шумоподавление, насыщенный звук с глубокими басами и длительное время автономной работы, что делает их лучшими беспроводными наушниками.

Звук у WF-1000XM5 более приятный и динамичный, чем у AirPods Pro 2, которые иногда кажутся слишком аналитическими. У Sony больше низких частот, что добавляет энергии, а четкость высоких частот превосходит AirPods. Хотя наушники Apple тоже звучат хорошо, Sony выиграют в долгосрочной перспективе.

Также наушники от Sony лучше изолируют от окружающего шума, хотя режим прозрачности выглядит естественнее по сравнению с Apple.

Не менее важна и автономность, поскольку наушники могут проработать 8 часов без подзарядки и 30 часов с кейсом против 6 часов в AirPods.

Поэтому если у вас нет привязки к экосистеме Apple, то WF-1000XM5 могут стать прекрасной альтернативой.

Цены на Sony WF-1000XM5 в Украине начинаются от 8 399 грн.

Cambridge Audio Melomania M100

Самыми доступными наушниками от Apple являются AirPods 4, но Cambridge Audio Melomania M100 предлагают гораздо больше.

Цены на наушники Cambridge Audio Melomania M100
Цены на наушники Cambridge Audio Melomania M100. Фото: HiFiSalon

По качеству звучания они превосходят "яблочные" наушники и обеспечивают лучшее шумоподавление.

Впечатляет и автономность — они могут отработать 16 часов от батареи без подзарядки. Они превосходят AirPods 4 с шумоподавлением более чем в 4 раза по этому показателю и в три раза больше базовой модели.

Относительно качества звука оно также выдающаяся. Звук подробный, теплый и насыщенный. Благодаря эффективному шумоподавлению наушники создают комфортное звучание даже в шумных условиях.

Впрочем, несколько преимуществ остаются за AirPods. Melomania не поддерживают пространственное аудио и имеют немного больший футляр. Несмотря на это, они являются отличной альтернативой AirPods 4.

Цены на Cambridge Audio Melomania M100 начинаются от 9 814 грн.

Sony WH-1000XM5

Альтернатива AirPods Max — больших, тяжелых и дорогих наушников. В то же время Sony WH-1000XM5 предлагают более приятный звук, более высокий комфорт и более удобный футляр.

Цены на наушники Sony WH-1000XM5
Цены на наушники Sony WH-1000XM5. Фото: ek.ua

Время автономной работы составляет 30 часов, что значительно превышает показатель AirPods Max с 20 часами. Если отключить активное шумоподавление, время автономной работы возрастет до 45 часов.

Sony имеют более теплый и приятный звук с широкой сценой, что может отметить большинство слушателей. Хотя активное шумоподавление в AirPods Max достаточно качественное, в Sony WH-1000XM5 оно работает более эффективно, блокируя больше низкочастотных шумов, например, звуки работы двигателей транспорта.

Преимущества имеют и AirPods Max — стильный дизайн с металлической конструкцией и интеграция с Apple Music. Несмотря на это, Sony WH-1000XM5 выглядят лучше среди двух моделей.

Цены на Sony WH-1000XM5 в Украине начинаются от 11 950 грн.

Напомним, индийский технологический энтузиаст купил своей бабушке Apple AirPods Pro 2, которые можно использовать в качестве слуховых аппаратов, чтобы компенсировать пороки слуха. Но он нашел, что эта функция заблокирована в Индии. Вместо того чтобы отказаться от этой идеи, он вместе с командой Lagrange Point создали клетку Фарадея и использовали микроволновой глушитель, чтобы подделать местонахождение и разблокировать функцию.

Также мы писали, что компания JBL выпустила TWS-наушники Live Flex 3 за примерно 212 долларов. Их зарядный футляр со встроенным тачскрином является главной особенностью устройства.

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