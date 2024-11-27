Лучшие альтернативы Apple AirPods — какие наушники выбрать в 2024 году

Лучший звук за меньшие деньги — 3 серьезных конкурента AirPods
Хотя вкладыши и наушники от Apple достаточно неплохие, но вполне понятно, почему пользователи могут хотеть выбрать что-нибудь другое. Существует множество альтернатив AirPods, а также некоторые ключевые причины, чтобы рассмотреть именно их, вместо пары "яблочных" наушников.
О таких моделях рассказало издание Tom's Guide.
Sony WF-1000XM5
Если AirPods Pro 2 — это вершина работы Apple в области наушников, то WF-1000XM5 демонстрируют, как можно быть еще лучше.
Sony предлагает мощное шумоподавление, насыщенный звук с глубокими басами и длительное время автономной работы, что делает их лучшими беспроводными наушниками.
Звук у WF-1000XM5 более приятный и динамичный, чем у AirPods Pro 2, которые иногда кажутся слишком аналитическими. У Sony больше низких частот, что добавляет энергии, а четкость высоких частот превосходит AirPods. Хотя наушники Apple тоже звучат хорошо, Sony выиграют в долгосрочной перспективе.
Также наушники от Sony лучше изолируют от окружающего шума, хотя режим прозрачности выглядит естественнее по сравнению с Apple.
Не менее важна и автономность, поскольку наушники могут проработать 8 часов без подзарядки и 30 часов с кейсом против 6 часов в AirPods.
Поэтому если у вас нет привязки к экосистеме Apple, то WF-1000XM5 могут стать прекрасной альтернативой.
Цены на Sony WF-1000XM5 в Украине начинаются от 8 399 грн.
Cambridge Audio Melomania M100
Самыми доступными наушниками от Apple являются AirPods 4, но Cambridge Audio Melomania M100 предлагают гораздо больше.
По качеству звучания они превосходят "яблочные" наушники и обеспечивают лучшее шумоподавление.
Впечатляет и автономность — они могут отработать 16 часов от батареи без подзарядки. Они превосходят AirPods 4 с шумоподавлением более чем в 4 раза по этому показателю и в три раза больше базовой модели.
Относительно качества звука оно также выдающаяся. Звук подробный, теплый и насыщенный. Благодаря эффективному шумоподавлению наушники создают комфортное звучание даже в шумных условиях.
Впрочем, несколько преимуществ остаются за AirPods. Melomania не поддерживают пространственное аудио и имеют немного больший футляр. Несмотря на это, они являются отличной альтернативой AirPods 4.
Цены на Cambridge Audio Melomania M100 начинаются от 9 814 грн.
Sony WH-1000XM5
Альтернатива AirPods Max — больших, тяжелых и дорогих наушников. В то же время Sony WH-1000XM5 предлагают более приятный звук, более высокий комфорт и более удобный футляр.
Время автономной работы составляет 30 часов, что значительно превышает показатель AirPods Max с 20 часами. Если отключить активное шумоподавление, время автономной работы возрастет до 45 часов.
Sony имеют более теплый и приятный звук с широкой сценой, что может отметить большинство слушателей. Хотя активное шумоподавление в AirPods Max достаточно качественное, в Sony WH-1000XM5 оно работает более эффективно, блокируя больше низкочастотных шумов, например, звуки работы двигателей транспорта.
Преимущества имеют и AirPods Max — стильный дизайн с металлической конструкцией и интеграция с Apple Music. Несмотря на это, Sony WH-1000XM5 выглядят лучше среди двух моделей.
Цены на Sony WH-1000XM5 в Украине начинаются от 11 950 грн.
Напомним, индийский технологический энтузиаст купил своей бабушке Apple AirPods Pro 2, которые можно использовать в качестве слуховых аппаратов, чтобы компенсировать пороки слуха. Но он нашел, что эта функция заблокирована в Индии. Вместо того чтобы отказаться от этой идеи, он вместе с командой Lagrange Point создали клетку Фарадея и использовали микроволновой глушитель, чтобы подделать местонахождение и разблокировать функцию.
Также мы писали, что компания JBL выпустила TWS-наушники Live Flex 3 за примерно 212 долларов. Их зарядный футляр со встроенным тачскрином является главной особенностью устройства.
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