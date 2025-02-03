Бездротові навушники з ANC — кому потрібні та чи варто переплачувати у 2025 році

Дівчина з бездротовими навушниками на шиї. Фото: Freepik

Якщо ви хоч раз намагалися слухати аудіокнигу в маршрутці або метро, то знаєте, що це схоже на читання під час злету літака. Це можна довго терпіти, поки не замислитеся, що вам потрібні навушники з ANC (активним шумоприглушенням). Побачивши цінник у 10 000 грн і вище, можна замислитися, чи не продають тут просто повітря.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому потрібні навушники з цією технологією та чи варто переплачувати.

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Що таке ANC, і як воно працює

ANC (Active Noise Cancelling) — це технологія активного шумоприглушення, яка бореться з шумом так, як усі борються з ранковим будильником. У навушниках вбудовані мікрофони, що "слухають" навколишні звуки й генерують протишумову хвилю, яка їх гасить.

Проте рівень ANC залежить від моделі. Дорогі варіанти, як-от Sony WH-1000XM6, підлаштовують шумодав під середовище: у метро глушать гуркіт, в офісі — балачки колег, удома — звук перфоратора сусідів. А дешеві моделі можуть імітувати ANC білим шумом або просто створювати відчуття закладених вух.

Звичайні навушники пасивно блокують шум завдяки амбушурам, що щільно прилягають до вух. Це як закрити вікно, щоб не чути сусідський ремонт. Але якщо сусід — фанат перфоратора, без ANC не обійтися.

Технологія особливо ефективна для низькочастотних звуків — гулу літака, шуму поїзда чи автостради. Але з високими й різкими звуками, як-от дитячий плач або дзвін розбитої чашки, краще справляється фізична звукоізоляція. До того ж ANC потребує часу на аналіз звуків, тому раптові шуми, наприклад, падіння вази вночі, він може пропустити.

Кому точно потрібен ANC у навушниках

Передусім варто розглянути варіант придбання таких навушників:

мандрівникам — шум літака чи поїзда перетворюється на фоновий шепіт;

офісним працівникам — відгороджує від колег, їхніх розмов і натискання клавіш;

батькам — не заглушить дитячу істерику, але врятує від мультиків.

Однак іноді технологія може створювати й певні незручності:

деякі моделі створюють ефект "закладених вух";

хороші навушники з ANC коштують від 8 000 грн і більше;

шумодав швидко розряджає батарею навушників.

Найкращими варіантами стануть різні моделі від відомих брендів. Якщо бюджет не є проблемою, можна розглянути Sony WF-1000XM5 (від 9 999 грн). Якщо маєте пристрої від Apple і хочете створити єдину екосистему, можна розглянути AirPods Pro 2 (від 12 599 грн) або AirPods 4 з ANC (від 10 499 грн). Якщо потрібно бюджетне рішення, можна розглянути Xiaomi Redmi Buds 5 Pro (від 2 499 грн), хоча шумодав у них не найкращий, але за свої гроші — доволі якісний.

Особливо важливо тестувати такі навушники перед купівлею. Найкраще буде взяти із собою запис якогось гучного звуку, наприклад, шуму метро або плачу дитини, увімкнути його й перевірити, як навушники впораються з приглушенням. Окрім цього, перевіряйте і якість звуку, оскільки шумодав може дещо спотворювати звучання музики.

Чи варто купувати навушники з ANC

Якщо цінуєте тишу і часто буваєте в шумних місцях — так, це того варте. Але якщо слухаєте музику лише вдома, а найгучніший звук у вашому житті — будильник, краще заощадити на щось корисніше.

Нагадаємо, Apple планує випустити навушники AirPods із вбудованими камерами, але не для фото та відео. Це будуть інфрачервоні датчики, призначення яких поки що невідоме.

Також ми писали, що перед купівлею нового смартфона акції та знижки можуть стати вагомою причиною для покупця. Деякі пристрої на ринку точно не варто обирати, особливо якщо на них немає зниження ціни.