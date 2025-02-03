Беспроводные наушники с ANC — кому нужны и стоит ли переплачивать в 2025 году

Девушка с беспроводными наушниками на шее. Фото: Freepik

Если вы хоть раз пытались слушать аудиокнигу в маршрутке или метро, то знаете, что это похоже на чтение во время взлета самолета. Это можно долго терпеть, пока не задумаетесь, что вам нужны наушники с ANC (активным шумоподавлением). Увидев ценник в 10 000 грн и выше, можно задуматься, не продают ли здесь просто воздух.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому нужны наушники с этой технологией и стоит ли переплачивать.

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Что такое ANC, и как оно работает

ANC (Active Noise Cancelling) — это технология активного шумоподавления, которая борется с шумом так, как все борются с утренним будильником. В наушниках встроены микрофоны, которые "слушают" окружающие звуки и генерируют противошумовую волну, которая их гасит.

Однако уровень ANC зависит от модели. Дорогие варианты, такие как Sony WH-1000XM6, подстраивают шумодав под среду: в метро глушат грохот, в офисе — разговоры коллег, дома — звук перфоратора соседей. А дешевые модели могут имитировать ANC белым шумом или просто создавать ощущение заложенных ушей.

Обычные наушники пассивно блокируют шум благодаря плотно прилегающим к ушам амбушюрам. Это как закрыть окно, чтобы не слышать соседский ремонт. Но если сосед — фанат перфоратора, без ANC не обойтись.

Технология особенно эффективна для низкочастотных звуков — гула самолета, шума поезда или автострады. Но с высокими и резкими звуками, такими как детский плач или звон разбитой чашки, лучше справляется физическая звукоизоляция. К тому же ANC требует времени на анализ звуков, поэтому внезапные шумы, например, падение вазы ночью, он может пропустить.

Кому точно нужен ANC в наушниках

Прежде всего стоит рассмотреть вариант приобретения таких наушников:

путешественникам — шум самолета или поезда превращается в фоновый шепот;

офисным работникам — отгораживает от коллег, их разговоров и нажатия клавиш;

родителям — не заглушит детскую истерику, но спасет от мультиков.

Однако иногда технология может создавать и определенные неудобства:

некоторые модели создают эффект "заложенных ушей";

хорошие наушники с ANC стоят от 8 000 грн и более;

шумодав быстро разряжает батарею наушников.

Лучшими вариантами станут различные модели от известных брендов. Если бюджет не является проблемой, можно рассмотреть Sony WF-1000XM5 (от 9 999 грн). Если имеете устройства от Apple и хотите создать единую экосистему, можно рассмотреть AirPods Pro 2 (от 12 599 грн) или AirPods 4 с ANC (от 10 499 грн). Если нужно бюджетное решение, можно рассмотреть Xiaomi Redmi Buds 5 Pro (от 2 499 грн), хотя шумодав у них не самый лучший, но за свои деньги — довольно качественный.

Особенно важно тестировать такие наушники перед покупкой. Лучше всего будет взять с собой запись какого-то громкого звука, например, шума метро или плача ребенка, включить его и проверить, как наушники справятся с приглушением. Кроме этого, проверяйте и качество звука, поскольку шумодав может несколько искажать звучание музыки.

Стоит ли покупать наушники с ANC

Если цените тишину и часто бываете в шумных местах — да, это того стоит. Но если слушаете музыку только дома, а самый громкий звук в вашей жизни — будильник, лучше сэкономить на что-нибудь более полезное.

Напомним, Apple планирует выпустить наушники AirPods со встроенными камерами, но не для фото и видео. Это будут инфракрасные датчики, назначение которых пока неизвестно.

Также мы писали, что перед покупкой нового смартфона акции и скидки могут стать весомой причиной для покупателя. Некоторые устройства на рынке точно не стоит выбирать, особенно если на них нет снижения цены.