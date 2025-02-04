ТОП-3 моделі бездротових навушників у 2025 році — які ціни та характеристики

Бездротові навушники у руці. Фото: Unsplash

Бездротові навушники стали незамінним аксесуаром, незалежно від їхньої вартості. Обрати ідеальну модель непросто, оскільки варто звертати увагу на багато критеріїв, щоб виділити найкращий варіант на ринку.

Експерти з Tom's Guide склали рейтинг найкращих бездротових навушників у 2025 році.

Читайте також:

Які бездротові навушники є найкращими у 2025 році

Sony WF-1000XM5

Модель займає перше місце завдяки високій якості звуку та ефективному шумозаглушенню.

Бездротові навушники Sony WF-1000XM5. Фото: ek.ua

Вони забезпечують деталізоване звучання та потужне приглушення зовнішніх шумів, що робить їх чудовими супутниками в громадському транспорті чи офісі. Вони компактніші та легші за попередню модель, але зберігають усі передові функції, включаючи підтримку LDAC для високоякісного звучання через Bluetooth.

Серед недоліків — досить висока ціна та незмінний час автономної роботи порівняно з попередньою моделлю (8 годин з увімкненим режимом ANC).

Ціни в Україні починаються від 7 999 грн.

Sony WF-C700N

Якщо потрібна доступніша альтернатива, варто звернути увагу на Sony WF-C700N.

Бездротові навушники Sony WF-C700N. Фото: ek.ua

Вони пропонують якісне шумозаглушення, чудовий звук і стильний дизайн за розумну ціну. Ця модель підтримує технології 360 Reality Audio та DSEE Extreme, що покращує якість звучання навіть у низькоякісних файлах.

Є певні компроміси — немає підтримки aptX і LDAC, а сенсорне керування може бути незручним. Проте за свою вартість це один із найкращих варіантів на ринку.

Ціни в Україні починаються від 2 549 грн.

OnePlus Buds 3

Модель є чудовим варіантом для тих, хто шукає бюджетні навушники з якісним звуком. Вони мають привабливий дизайн із металевими ніжками, а також надійний захист від вологи.

Бездротові навушники OnePlus Buds 3. Фото: ek.ua

Серед основних переваг — відмінна якість звуку під час дзвінків і ефективне шумозаглушення. Однак автономність могла б бути кращою (6,5 годин з увімкненим режимом ANC), а просторовий звук не дотягує до рівня преміальних моделей. Втім, за свою ціну OnePlus Buds 3 є одним із найкращих бюджетних рішень.

Ціни в Україні починаються від 2 680 грн.

Нагадаємо, Apple планує інтегрувати у майбутню версію AirPods крихітні інфрачервоні камери. Попередньо вони будуть призначені для керування жестами, але компанія не надала офіційної інформації.

Також ми писали, що бездротові навушники від Apple мають велику популярність, однак іноді користувачі хочуть вибрати щось інше. На ринку є багато альтернатив AirPods, характеристики яких змусять користувачів обрати саме їх.