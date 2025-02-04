ТОП-3 модели беспроводных наушников в 2025 году — какие цены и характеристики

Беспроводные наушники в руке. Фото: Unsplash

Беспроводные наушники стали незаменимым аксессуаром, независимо от их стоимости. Выбрать идеальную модель непросто, поскольку стоит обращать внимание на многие критерии, чтобы выделить лучший вариант на рынке.

Эксперты из Tom's Guide составили рейтинг лучших беспроводных наушников в 2025 году.

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Sony WF-1000XM5

Модель занимает первое место благодаря высокому качеству звука и эффективному шумоподавлению.

Беспроводные наушники Sony WF-1000XM5. Фото: ek.ua

Они обеспечивают детализированное звучание и мощное подавление внешних шумов, что делает их прекрасными спутниками в общественном транспорте или офисе. Они компактнее и легче предыдущей модели, но сохраняют все передовые функции, включая поддержку LDAC для высококачественного звучания через Bluetooth.

Среди недостатков — достаточно высокая цена и неизменное время автономной работы по сравнению с предыдущей моделью (8 часов с включенным режимом ANC).

Цены в Украине начинаются от 7 999 грн.

Sony WF-C700N

Если нужна более доступная альтернатива, стоит обратить внимание на Sony WF-C700N.

Беспроводные наушники Sony WF-C700N. Фото: ek.ua

Они предлагают качественное шумоподавление, отличный звук и стильный дизайн за разумную цену. Эта модель поддерживает технологии 360 Reality Audio и DSEE Extreme, что улучшает качество звучания даже в низкокачественных файлах.

Есть определенные компромиссы — нет поддержки aptX и LDAC, а сенсорное управление может быть неудобным. Тем не менее за свою стоимость это один из лучших вариантов на рынке.

Цены в Украине начинаются от 2 549 грн.

OnePlus Buds 3

Модель является отличным вариантом для тех, кто ищет бюджетные наушники с качественным звуком. Они имеют привлекательный дизайн с металлическими ножками, а также надежную защиту от влаги.

Беспроводные наушники OnePlus Buds 3. Фото: ek.ua

Среди основных преимуществ — отличное качество звука во время звонков и эффективное шумоподавление. Однако автономность могла бы быть лучше (6,5 часа с включенным режимом ANC), а пространственный звук не дотягивает до уровня премиальных моделей. Впрочем, за свою цену OnePlus Buds 3 является одним из лучших бюджетных решений.

Цены в Украине начинаются от 2 680 грн.

Напомним, Apple планирует интегрировать в будущую версию AirPods крошечные инфракрасные камеры. Предварительно они будут предназначены для управления жестами, но компания не предоставила официальной информации.

Также мы писали, что беспроводные наушники от Apple имеют большую популярность, однако иногда пользователи хотят выбрать что-то другое. На рынке есть много альтернатив AirPods, характеристики которых заставят пользователей выбрать именно их.