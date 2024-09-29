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Doja Cat у сукні від FROLOV підтримала українців на фестивалі в Нью-Йорку

29 вересня 2024 15:12
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Реперка Doja Cat підтримала Україну в сукні від Івана Фролова
Реперка Doja Cat у сукні від FROLOV. Фото: instagram.com/frolovheart
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Американська реперка Doja Cat з'явилася на фестивалі Global Citizen у Нью-Йорку в сукні від українського дизайнера Івана Фролова (FROLOV). Зірка зі сцени висловила свою підтримку українцям.

Фото виконавиці у вбранні з'яивлося на сторінці бренду в Instagram.

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Doja Cat на фестивалі Global Citizen підтримала Україну

Епатажна зірка стала однією з хедлайнерок відомого у США фестивалю. Під час свого виступу Doja Cat звернулася до тисячної аудиторії з важливою промовою на підтримку людей, які опинилися в зоні збройних конфліктів, у тому числі українців. 

"Зараз страждають мільйони чоловіків, жінок і дітей у Газі, Україні, Судані, Конго та по всьому світу. У такі часи важливо пам'ятати, що разом ми можемо принести зміни, любов, світло і надію тим, хто цього найбільше потребує. Я об'єднала зусилля з Global Citizen, щоб допомогти людям в зонах конфліктів і криз, і я знаю, що багато хто з вас приєднався до мене, щоб заробити свої квитки на сьогоднішній вечір", — висловилася Doja Cat.

Також артистка закликала не зупинятися допомагати тим, хто зараз опинився у складних життєвих обставинах через збройну агресію.

"Ми не можемо зупинятися зараз. Будь ласка, продовжуйте використовувати свій голос, щоб допомогти тим, хто рятується від насильства, отримати їжу, житло та освіту, яких вони потребують і на які дуже, дуже заслуговують. У кожному з вас, хто дивиться це і хто вирішив бути тут сьогодні, є краса і сила, і це наш час, щоб вкласти їх у те, що має найбільше значення, а це – життя", — додала зірка.

Doja Cat в сукні українського дизайнера
Doja Cat підтримала Україну. Фото: instagram.com/frolovheart

Знаком підтримки для України стало і те, що для свого виступу Doja Cat обрала корсетну сукню від FROLOV, прикрашену бахромою з кристалів.

Doja Cat вдягнула сукню від FROLOV
Doja Cat на фестивалі в Нью-Йорку. Фото: instagram.com/glblctzn

Вбрання було відшито спеціально для виконавиці в кольорах прапору Південної Африки, звідки родом батько зірки.

Doja Cat в сукні від Івана Фролова
 Doja Cat у FROLOV. Фото: instagram.com/frolovheart

Зазначимо, що багато світових зірок віддають перевагу одягу та аксесуарам від українських дизайнерів. Так, Мадонна відсвяткувала день народження у капелюсі від Руслана Багінського.

Раніше Віра Брежнєва знялася у чуттвому кліпі в сукні від Івана Фролова.

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