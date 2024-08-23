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Мадонна відсвяткувала 66-річчя у капелюсі українського дизайнера

23 серпня 2024 20:20
Антоніна Завадська - Редактор
Мадонна прогулялась Римом у капелюшку від Руслана Багінського — фото
Американська співачка Мадонна. Фото: instagram/madonna
Антоніна Завадська - Редактор

Популярна співачка Мадонна відпочила на римських канікулах. Протягом тижня вона святкувала день народження. Один з літніх образів доповнила капелюхом від Руслана Багінського.

Світлини виклала в Instagram.

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Співачка відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами. 

В останній день подорожі вдягнула квіткову сукню, десятки срібних підвісок з мушлями, мереживні рукавички та помаранчеві окуляри.

Мадонна у Римі. Фото: instagram/madonna
Мадонна у Римі. Фото: instagram/madonna

Однак, родзинкою став білий капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського. Він назвав світлини зірки — "найкращою листівкою з Риму, яку лише можна уявити".

Мадонна вдягнула капелюх від Руслана Багінського. Фото: instagram/madonna
Мадонна вдягнула капелюх від Руслана Багінського. Фото: instagram/madonna

Нагадаємо, друзі Мадонни занепокоєні через її постійні романи.Також ми показували спокусливий образ співачки на її день Народження.

українці мода Мадонна Рим Руслан Багінський закордонні зірки співачка

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