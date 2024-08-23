Мадонна прогулялась Римом у капелюшку від Руслана Багінського — фото

Мадонна відсвяткувала 66-річчя у капелюсі українського дизайнера
Популярна співачка Мадонна відпочила на римських канікулах. Протягом тижня вона святкувала день народження. Один з літніх образів доповнила капелюхом від Руслана Багінського.
Світлини виклала в Instagram.
Мадонна приміряла капелюшки Руслана Багінського
Співачка відсвяткувала 66-річчя в Римі. Протягом тижня насолоджувалась залишком літа та вражала соцмережі стильними образами.
В останній день подорожі вдягнула квіткову сукню, десятки срібних підвісок з мушлями, мереживні рукавички та помаранчеві окуляри.
Однак, родзинкою став білий капелюшок від українського дизайнера Руслана Багінського. Він назвав світлини зірки — "найкращою листівкою з Риму, яку лише можна уявити".
Нагадаємо, друзі Мадонни занепокоєні через її постійні романи.Також ми показували спокусливий образ співачки на її день Народження.
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