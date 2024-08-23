Мадонна прогулялась по Риму в шляпке от Руслана Багинского.

Мадонна отметила 66-летие в шляпе украинского дизайнера
Популярная певица Мадонна отдохнула на римских каникулах. В течение недели она праздновала день рождения. Один из летних образов дополнила шляпой от Руслана Багинского.
Фотографии выложила в Instagram.
Мадонна примерила шляпки Руслана Багинского
Певица отметила 66-летие в Риме. В течение недели наслаждалась остатком лета и поражала соцсети стильными образами.
В последний день путешествия надела цветочное платье, десятки серебряных подвесок с ракушками, сетчатые перчатки и оранжевые очки.
Однако изюминкой стала белая шляпка от украинского дизайнера Руслана Багинского. Он назвал фотографии звезды — "лучшей открыткой из Рима, которую только можно представить".
Напомним, друзья Мадонны обеспокоены ее постоянными романами. Также мы показывали обольстительный образ певицы на ее день Рождения.
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