Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мадонна отметила 66-летие в шляпе украинского дизайнера arrow

Мадонна отметила 66-летие в шляпе украинского дизайнера

23 августа 2024 20:20
Антонина Завадская - Редактор
Мадонна прогулялась по Риму в шляпке от Руслана Багинского.
Американская певица Мадонна. Фото: instagram/madonna
Антонина Завадская - Редактор

Популярная певица Мадонна отдохнула на римских каникулах. В течение недели она праздновала день рождения. Один из летних образов дополнила шляпой от Руслана Багинского.

Фотографии выложила в Instagram.

Читайте также:

Мадонна примерила шляпки Руслана Багинского

Певица отметила 66-летие в Риме. В течение недели наслаждалась остатком лета и поражала соцсети стильными образами.

В последний день путешествия надела цветочное платье, десятки серебряных подвесок с ракушками, сетчатые перчатки и оранжевые очки.

Мадонна в Риме. Фото: instagram/madonna
Мадонна в Риме. Фото: instagram/madonna

Однако изюминкой стала белая шляпка от украинского дизайнера Руслана Багинского. Он назвал фотографии звезды — "лучшей открыткой из Рима, которую только можно представить".

Мадонна надела шляпу от Руслана Багинского. Фото: instagram/madonna
Мадонна надела шляпу от Руслана Багинского. Фото: instagram/madonna

Напомним, друзья Мадонны обеспокоены ее постоянными романами. Также мы показывали обольстительный образ певицы на ее день Рождения.

украинцы мода Мадонна Рим Руслан Багинский зарубежные звезды певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:02 Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

20:00 Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу

19:50 В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает

19:49 Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

19:37 В Сумах снова прогремели взрывы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

19:29 Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

19:20 Бойцы Третьей штурмовой высказались по поводу возможного перемирия с российскими захватчиками

19:07 Военный Третьей штурмовой прокомментировал взяточничество в армии

18:59 С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

18:56 Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

20:02 Беларусь стягивает к границе с Украиной военную технику — что известно

20:00 Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу

19:50 В Харькове анонсировали проект "энергетический остров" — что он предполагает

19:49 Российский спецназ ликвидировал узников, которые захватили колонию — один из них хотел себя взорвать

19:37 В Сумах снова прогремели взрывы

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

19:29 Россияне в очередной раз обстреляли Никопольщину

19:20 Бойцы Третьей штурмовой высказались по поводу возможного перемирия с российскими захватчиками

19:07 Военный Третьей штурмовой прокомментировал взяточничество в армии

18:59 С 1 сентября повысятся акцизы на топливо — как изменятся цены

18:56 Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:19 В Украине с 1 сентября подорожает топливо — Куюн назвал возможную цену

Text

17:50 Срочное заявление Зеленского и отказ Кремля от Курска — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту