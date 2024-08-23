Мадонна прогулялась по Риму в шляпке от Руслана Багинского.

Американская певица Мадонна. Фото: instagram/madonna

Популярная певица Мадонна отдохнула на римских каникулах. В течение недели она праздновала день рождения. Один из летних образов дополнила шляпой от Руслана Багинского.

Фотографии выложила в Instagram.

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Певица отметила 66-летие в Риме. В течение недели наслаждалась остатком лета и поражала соцсети стильными образами.

В последний день путешествия надела цветочное платье, десятки серебряных подвесок с ракушками, сетчатые перчатки и оранжевые очки.

Мадонна в Риме. Фото: instagram/madonna

Однако изюминкой стала белая шляпка от украинского дизайнера Руслана Багинского. Он назвал фотографии звезды — "лучшей открыткой из Рима, которую только можно представить".

Мадонна надела шляпу от Руслана Багинского. Фото: instagram/madonna

Напомним, друзья Мадонны обеспокоены ее постоянными романами. Также мы показывали обольстительный образ певицы на ее день Рождения.