Віра Брежнєва майже без одягу станцювала з підкачаним Павлом Сімакіним

Співачка Віра Брежнєва та хореограф Павло Сімакін. Фото: менеджмент артистки

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва, зараз виступає під псевдонімом VIRA. Вона презентувала відвертий кліп на нову пісню "Зупини".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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За задумом творців, у новому відео Віра з’являється сміливою та спокусливою артисткою у звабливих образах від відомого українського дизайнера та свого талановитого друга Івана Фролова.

"Я насолоджуюсь бути жінкою, бути собою, яскравою, сексуальною, непередбачуваною, дозволяти собі проявляти щирі емоції та почуття. А що з цим усім робити - вже справа чоловіка, як і героя мого нового кліпу, який приймає на себе всю цю шалену енергію у нашому танці", — розповіла VIRA про свою нову роботу.

Зйомки відео проходили у Києві. Температура повітря на майданчику у цей день сягала 40 градусів. Головним чоловічим героєм кліпу став професійний танцівник Павло Сімакін, який танцював топлес.

Чи віддзеркалюють трек та кліп "Зупини" новий етап у житті Віри Брежнєвої, артистки поки не розкриває, це залишається таємницею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва вперше заговорила про стосунки після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе. Також ми розповідали, що спывачка Надя Дорофєєва згадала про сварку з чоловіком та анонсувала важливий реліз.