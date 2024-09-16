Надя Дорофєєва розповіла про сварку з Мішею Кацуріним та анонсувала реліз альбому

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) активно готується не тільки до виступу на своєму першому сольному столичному "Палаці Спорту", але й до релізу нового альбому. Артистка розсекретила дату релізу та розповіла про сварку з чоловіком, музикантом, ресторатором Мішею Кацуріним.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Дорофєєвої.

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DOROFEEVA анонсувала реліз свого першого повноформатного альбому. Він вийде 26 вересня. Співачка зауважила, що він створювався в дуже складний, найтяжчий період її життя.

"У найтяжчий для кожного українця. Період зламу, страху та великої віри в те, що добро переможе темряву. В цьому альбомі ви почуєте пісню "Гість", яку ми написали з моїм Мішею Кацуріним. Памʼятаю, як ми прийшли додому і посварились через щось. Міша сів і почав писати куплет, граючи на гітарі, яку нам на весілля подарував наш друг Мітя", — зазначила співачка.

Ця гітара 1955 року була куплена в Америці. Разом із власником вона пройшла війну у В’єтнамі, а потім цей чоловік заповів її онукові. Той продав її, а гроші вклав у свій стартап. Друг зіркового подружжя, Мітя, придбав гітару і зробив Наді та Міші подарунок.

Гітара, яку подарували знаменитостям на весіллі. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

"Отже, я сиділа в сусідній кімнаті, уважно слухала і не заважала. Потім він зайшов до мене і зіграв куплет, і я зрозуміла, що ця пісня — про моє дорослішання, про те, що я відчувала на той момент… Це не чергова розважальна пісня. Це роздуми про життя", — зауважила Дорофєєва.

Дорофєєва та Кацурін під час роботи над піснею "Гість". Скриншоти: Instagram/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Дорофєєва відреагувала на бійку після її концерту в Червонограді. Також ми писали, що Надя Дорофєєва потрапила на головний білборд світу.