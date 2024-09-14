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Дорофєєва відреагувала на бійку після її концерту в Червонограді

14 вересня 2024 13:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Бійка після концерту у Червонограді — Дорофєєва прокоментувала інцидент
Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Українська співачка Надя Дорофєєва виступила з концертом у Червонограді Львівської області. Після цього на вулиці відбулася бійка зі стріляниною.

Надя Дорофєєва прокоментувала інцидент у відео в Instagram у суботу, 14 вересня.

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Співачка спростувала інформацію, що на відео бійки був нібито її охоронець. Вона наголосила, що не має жодного відношення до інциденту. За словами Дорофєєвої, під час перебування у гримерці було чутно постріли.

"Зараз мене згадують у новині, що вчора після концерту в Червонограді, як пишуть у заголовках, "охорона Наді Дорофєєвої побила людей". По-перше, у мене немає охорони. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід відбувався безпечно. Сталася якась жесть. Я бачила відео, як якась людина, можливо охоронець, я не знаю, але стріляє вгору, якась сутичка. Цей момент був після концерту. Ми й самі почули постріл, перебуваючи в гримерці. Подумали, може, здалося. Але, на жаль, не здалося", — наголосила артистка.

Дорофєєва сподівається на відповідну реакцію правоохоронців на інцидент.

Що передувало

У мережі заявляли, що охорону співачки Наді Дорофеєвої підозрюють у побитті людей в Червонограді. Відео зі сценами насилля шириться мережею. 

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Очевидці заявили, що охорона зірки почала кидатися на людей та бити їх. Нібито зібрався натовп фанатів, і тому вони застосували зброю та газові балончики. 

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